Non si ferma in questo periodo difficile la solidarietà di Avis Basilicata, che oltre a garantire il fabbisogno di sangue nella nostra regione, ha avviato una raccolta fondi tra le Avis, a cui hanno aderito le provincia di Matera e Potenza e varie Avis Comunali di Atella, Av... -->continua

Sta girando in queste ore sui social una fake news che, utilizzando impropriamente il logo dell’Inps, invita gli studenti di età compresa fra i 15 e 20 anni a fare domanda entro il 3 aprile per avere un indennizzo di 600 euro mensili per ogni mese del periodo ... -->continua