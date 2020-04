In questo periodo formato da molte paure e tante difficoltà, sono sempre più numerosi i cittadini, soprattutto anziani che, non hanno la possibilità di poter uscire di casa, per poter svolgere anche le più essenziali mansioni, in modo tale da poter vivere, per quanto si possa, questo periodo di quarantena tra le mura di casa in maniera serena o comunque più agevolata. Per fortuna però a Sant'Arcangelo (PZ) esiste l'associazione volontaria P.A.M.A – ANPAS (pubblica assistenza medio agri – associazione nazionale pubbliche assistenze) che sta garantendo, unitamente all'amministrazione comunale, un servizio di supporto per gli anziani oltre i 70anni e per tutti coloro che, anche se in via precauzionale, non possono uscire di casa. La spesa portata a casa, il trasporto di medicinali, il pagamento delle utenze a tanti altri servizi di prima necessità sono garantita h24. Un servizio di protezione civile a disposizione di tutti insomma che da anni viene gestito nel migliore dei modi a Sant'Arcangelo e, mai come in questi giorni, si sta rilevando fondamentale e del quale non se ne può fare ameno. Stamattina poi, il responsabile della P.A.M.A., Giovanni Locci, si è recato presso l'istituto d''istruzione superiore L. Sinisgalli di Senise (PZ), per l'acquisizione a titolo gratuito, di un computer da donare ad una studentessa del comune valdagrino, per consentirle la possibilità di poter studiare da casa. Contattato dal sottoscritto, Giovanni Locci ci ha raccontato: “la Regione Basilicata questa mattina ha dato mandato al COC (centro operativo comunale) che da noi è attivo dal 9 marzo, attraverso il comandante della polizia municipale Panariello che mi ha subito contattato, essendo io il responsabile della protezione civile qui a Sant'Arcangelo. Da qui mi sono recato presso l'istituto scolastico a Senise e ho ritirato questo computer da donare ad una ragazza del posto che, secondo alcune nuove disposizioni regionali, ne ha diritto, non avendo la possibilità di poterne acquistare uno, per poter studiare da casa”. Questo in mattinata, però sappiamo che siete attivi nell'arco delle 24 ore da un mese ormai e che svolgete diverse mansioni. “Si – continua - Locci – facciamo censimento e controllo dei pullman per le persone che arrivano da fuori, ci rechiamo presso i negozi alimentari per l'acquisto dei prodotti necessari, paghiamo le utenze quando necessario e la sera procedo al ritiro dei farmaci che solitamente già trovo ben confezionati in farmacia e li consegno a chi li ha richiesti. Naturalmente questi servizi sono rivolti a tutti gli anziani che vuoi per problemi fisici o altre problematiche, non possono uscire di casa così come, per le famiglie o anche per chi vive solo che si ritrova costretto alla quarantena più ristretta e non può, seppur solo per precauzione, recarsi in determinati ambienti”. Per richiedere l'assistenza della P.A.M.A o chiedere comunque delle informazioni il numero da chiamare è 340 7307442, al quale risponderà il responsabile Giovanni Locci, oppure 339 3670426 che è il numero dell'assessore alle politiche sociali, Berardina Mastrosimone che assieme alla protezione civile e all'amministrazione comunale, si è resa disponibile in prima persona per quanto riguarda l'assistenza dei servizi garantiti, precedentemente riportati.



Carlino La Grotta