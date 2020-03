Lauree da casa: due giovani, di Teana e Lauria, tra i primi in Basilicata 28/03/2020 L’emergenza Coronavirus ha cambiato profondamente la vita di ognuno di noi, ma l’obbligo di stare a casa non impedisce sempre di continuare a lavorare, studiare o laurearsi.

Gli atenei si sono subito attrezzati per permettere che le sessioni di laurea possano continuare ed è esattamente quanto successo lo scorso 26 marzo anche all’Università della Basilicata: dove subito dopo le ore 9 di giovedì mattina, i primi candidati della Regione hanno potuto discutere le tesi collegati da casa via internet.

Ne abbiamo parlato con due di loro: Giovanni Abbruzzese di Lauria e Antonella Martinese di Teana, quest’ultima la prima ragazza in assoluto.



La laurea di Antonella



Prima ragazza in assoluto in Basilicata è stata Antonella Martinese, 24enne teanese che ha conseguito la laurea triennale in Ingegneria Civile e Ambientale con una tesi in “Tecnica ed Economia dei Trasporti” (Relatore: prof. Umberto Petruccelli), sugli impianti di trasporto per la valorizzazione paesaggistica di Sant’Angelo Le Fratte, anche quest’ultimo Comune in provincia di Potenza.

L’esperienza della laurea da casa è stata vissuta in modo assolutamente sereno da Antonella. “A dire la verità ero abbastanza tranquilla. Solitamente durante gli esami non sono mai molto tranquilla, mentre questa volta, probabilmente perché mi trovavo a casa, lo sono stata. Ero molto rilassata e anche i miei familiari non mi hanno vista tesa. Credo che l’ambiente familiare mi abbia aiutato in tal senso”.

Grazie all’Università è filato tutto liscio. “Avevamo già consegnato i power point e comunque avevano i nostri numeri dei telefonini. Da parte loro c’è stata anche la massima disponibilità a posticipare le scadenze affinché ognuno potesse consegnare tutto. Anche perché ci siamo trovati proprio nel cuore dell’emergenza e, per questo, e viste anche le difficoltà di comunicazione con i docenti, abbiamo avuto dei tempi un po’ più lunghi. Ma, per fortuna, alla fine è andato tutto bene”.

Antonella non era più tornata all’Università dalla pausa di febbraio, per cui non si era allarmata per la vicenda dei due docenti contagiati.

“Non ho particolari problemi a proseguire da casa anche se credo che ci siano più distrazioni. Ma le lezioni in aula non sono certo sostituibili. Spero tornino al più presto il contatto visivo con i docenti, piuttosto che la concentrazione che si respira in aula”.

Antonella guarda al futuro con fiducia, ma pensa che quanto sta accadendo debba cambiare il modo di intendere il lavoro da parte delle imprese. “Sono ottimista, ma sono altrettanto certa che quanto sta succedendo farà capire che il modo di lavorare debba essere modificato. Immagino un sempre maggior impiego delle tecnologie che consentono di lavorare da remoto o attraverso collegamenti”.



La laurea di Giovanni



Giovanni Abbruzzese, 28 anni di Lauria, ha completato i suoi studi laureandosi in Ingegneria Meccanica magistrale con una tesi, realizzata in collaborazione con un’azienda (la CMD di Atella), sull’ottimizzazione del dissipatore di calore di un inverter per motori ibridi ad uso marino (Relatori: prof.ssa Annarita Viggiano, responsabile del lavoro; dott.ssa Maria Faruoli; Ing. Francesco Iantorino, quest’ultimo direttore del settore marino della CMD).

Giovanni ha provato entrambe le esperienze, ovvero la discussione della tesi per la triennale nella forma tradizionale e questa avvenuta da casa in videoconferenza.

“Chiaramente è mancata la presenza di parenti e amici al momento della proclamazione, ma per il resto è stata la stessa cosa – ci ha detto – e anche l’emozione alla fine è sempre la stessa perché comunque bisognava discutere la tesi davanti a una commissione”.

Anche lui ha sottolineato che le difficoltà sono state evitate grazie all’organizzazione dell’Unibas. “Diciamo che avevo già terminato la tesi prima che succedesse tutto, ma da parte della segreteria c’è stata la massima disponibilità: consentendoci di consegnare tutto via mail e facendo in modo che non perdessimo tempo. Temevo che la sessione potesse essere rinviata, ma l’Università è stata disponibilissima anche da questo punto di vista”.

A differenza di Antonella, i casi dei due docenti dell’Unibas risultati positivi al Covid-19 hanno generato in Giovanni una certa apprensione. “La notizia mi ha toccato perché nonostante fossi già in azienda, la sera mi fermavo sempre all’Università. Per cui è stata una notizia abbastanza pesante, che ci ha indotti a fare mente locale su eventuali contatti. Ma per fortuna è andato tutto bene”.

Anche lui non vede troppe nubi all’orizzonte e crede che il mondo del lavoro saprà superare questo momento così drammatico.

“Penso che sia un momento particolare in quanto le aziende sono ferme, ma sono fiducioso altrimenti sarebbe davvero la fine. A me piace vedere le cose in modo positivo, ho potuto discutere la tesi con accanto i miei genitori e comunque credo di essere più fortunato di altri che stanno vivendo momenti davvero brutti”.

Giovanni non ha avuto nemmeno paura che qualcosa potesse andare storto o che, magari, sfortunatamente potesse andare via la linea. “La sera prima aveva nevicato è un po’ mi ero preoccupato, ma eravamo ben organizzati. Inoltre, eventualmente, avremmo anche potuto sentirci telefonicamente”.





Gianfranco Aurilio

lasiritide.it

