Mercoledì 25 Marzo 2020, Solennità dell’Annunciazione del Signore, alle ore 21.00 si rinnova l’appuntamento streaming per la preghiera del Santo Rosario a cui seguirà la celebrazione della Santa Messa presieduta da S.E. Mons. Vincenzo Orofino, Vescovo di Tursi-Lagonegro, dal... -->continua

25/03/2020 - Anche il Comune di Senise ha attivato il COC per l'emergenza

Il commissario straordinario del Comune di Senise Alberico Gentile ha attivato il centro operativo comunale di protezione civile per fronteggiare in maniera sinergica l'emergenza covid-19. L'attivazione del COC è stata effettuata per funzioni di sanità ed assi...-->continua