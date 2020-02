Anche i cittadini di Tito scalo avranno finalmente la propria piazza. Sabato 22 febbraio sarà infatti inaugurata Piazza della Repubblica, uno spazio urbano che sorge lì dove c’era il piazzale della stazione. Realizzata dal Comune di Tito con propri fondi di bilancio, per un importo complessivo dei lavori pari a 406 mila euro, l'opera è stata progettata dagli architetti Antonella Santarsiero e Giovanna Salvatore di Induestudio e realizzata, in sette mesi, dall'impresa Mauro Mario Savino srl. La nuova piazza si inserisce in un ampio intervento di riqualificazione che interessa un’area di 2600 metri quadri e si suddivide in tre zone con usi distinti: una a carattere totalmente pedonale, pavimentata con un lastricato di pietra chiara; una struttura in acciaio corten che contiene la pensilina della fermata bus, concepita come elemento architettonico di grande valenza semantica per caratterizzare sia la sua funzione sia l’area riqualificata; uno spazio misto a servizio della stazione ferroviaria. Una fontana e il passaggio pedonale di attraversamento della strada riconnettono dunque allo zona della chiesa in un continuo architettonico e visivo.

“Oggi Tito scalo è un nucleo sempre più popolato, che pretende dignità urbana e infrastrutture sociali perché da anni non è più esclusivamente un nucleo industriale e produttivo, a cui spesso viene frettolosamente associato, ma un territorio complesso che va riorientato da un attento lavoro di pianificazione”, commenta il sindaco di Tito Graziano Scavone. “Sin dall’inizio del precedente mandato, questo territorio e i sui cittadini sono stati al centro della programmazione e dell’azione amministrativa, come abbiamo dimostrato. Siamo fieri di consegnare quest’opera alla comunità – aggiunge Scavone – per continuare prontamente il processo di riqualificazione”.

La cerimonia di benedizione del parroco don John Kennedy Selvaraju e il taglio inaugurale sono previsti alle ore 18.15. Poco prima, con inizio alle 17.30, ci saranno i saluti istituzionali del sindaco Graziano Scavone, del presidente della provincia di Potenza Rocco Guarino, del presidente dell’associazione Matera Ferrovia Nazionale Nicola Pavese e del direttore territoriale Rfi Napoli Giulio Del Vasto. Interverranno anche l’assessore regionale Donatella Merra e il senatore Salvatore Margiotta, sottosegretario di Stato per le infrastrutture e i trasporti. Nei locali del pub birreria Binario 74, situato nei pressi della nuova piazza, è stata infine allestita la mostra “Presenze delle ferrovie dello Stato in Basilicata”, che verrà inaugurata a margine della cerimonia e resterà esposta per dieci giorni.