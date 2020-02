La compagnia del Balletto Lucano, diretto dalla coreografa Loredana Calabrese sarà ospite del Grand Opening Danzainfiera 2020: uno spettacolo di apertura nella serata di giovedì 20 febbraio, che vede in scena una selezione di compagnie italiane che regaleranno ai visitatori grandi emozioni dal palco della Ronda. Un invito importante, che evidenzia, ancora una volta, l’eccellenza artistica dei danzatori e della direttrice e coreografa del Balletto Lucano, riconoscendo il valore immenso che questa realtà professionale promuove in un territorio povero di risorse per l’arte e per i giovani, come quello della Basilicata. Con il Centro di cultura, formazione, promozione e diffusione della danza del Balletto Lucano, la coreografa lucana Loredana Calabrese ha infatti voluto scommettere sulla sua terra natia, con la volontà di offrire un percorso formativo professionale e di alto livello nell’ambito coreutico, in un luogo depresso e povero di opportunità simili, che spesso costringe le nuove generazioni ad abbandonare le proprie famiglie e a investire molto denaro in realtà che sembrano proporre un panorama professionale più ricco e ambito. Il Balletto Lucano conta oggi molteplici successi e riconoscimenti in Italia e all’estero e presenterà alla serata di apertura della manifestazione fiorentina Danzainfiera2020, lo spettacolo “Esili. Uomini-Limiti-Scoperte”, interpretato dai danzatori Antonio Polito, Aleksandr Vacca, Luana Filardi, Clelia Mileo e Katrin La Rocca. Lo spettacolo ha debuttato in prima nazionale proprio a Firenze nel 2018 e torna oggi a calcare un nuovo e importante palco della Toscana.