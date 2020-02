Inaugurata la sede IISS 'Petruccelli-Parisi' di Tramutola 18/02/2020 E' stata inagurata questa mattina la nuova sede dell’Istituto di Istruzione Secondaria Superiore “F. Petrucelli-G.Parisi” di Tramutola, realizzata dalla Provincia di Potenza.

A fare gli onori di casa, il Presidente dell’Ente, Rocco Guarino ed il Sindaco di Tramutola, Francesco Carile, con le conclusioni dell’incontro affidate al Presidente della Regione Basilicata Vito Bardi.

Presenti nell’occasione i consiglieri regionali Marcello Pittella, Mario Polese, Gianuario Aliandro ed i consiglieri provinciali Luigi Coiro e Gelsomina Sassano oltre a numerosi Sindaci della zona.

Nell’occasione interventi del Dirigente scolastico, Carmine Filardi, del Direttore dell’Ufficio Scolastico regionale, Claudia Datena e dell’assessore regionale alle attività produttive, lavoro, formazione, Francesco Cupparo.

“Nelle linee generali e nel rispetto delle strategie di miglioramento del sistema locale di apprendimento, l’intervento - ha rilevato Guarino- ha previsto la costruzione di un moderno edificio ad alta efficienza energetica, munito di laboratori dedicati alla formazione e all’aggiornamento professionale. Un appello anche a guardare oltre i numeri nella definizione del Piano di dimensionamento scolastico se vogliamo salvare questa regione e queste nostre comunità”. Un ringraziamento particolare è andato ai due Presudenti della Provincia che hanno avviato l’iter: Piero Lacorazza e Nicola Valluzzi.

Oltre alle opere edili e impiantistiche, nell’ambito dell’importo finanziato si è prevista la fornitura e la messa in opera di avanzate attrezzature laboratoriali e di arredi scolastici prodotti secondo principi del c.d. “universal design”.

Le caratteristiche dell’intervento sono state illustrate nell’occasione dal Dirigente dell’ufficio Edilizia e Patrimonio, Enrico Spera ed a cui è seguita la visita al fabbricato, guidata dagli studenti stessi del plesso scolastico. Prenderanno parte all’iniziativa Parlamentari lucani, Consiglieri regionali e provinciali oltre agli Amministratori locali.

L’importo complessivo dei lavori, finanziati con fondi del Piano di Azione regionale, è pari a € 2.943.146.

L’assessore Cupparo ha voluto evidenziare il ruolo delle imprese locali nella realizzazione delle scuole ed il tempo veloce tra la progettazione e la realizzazione

Nelle sue conclusioni, il Presidente della Regione Vito Bardi ha in particolare posto l’accento su duequestioni che limitano lo sviluppo e le realizzazzioni della pubblica amministrazione: abbattere gli steccati della burocrazia e investire nella ricerca nei nostri territori interni per sconfiggere seriamente lo spopolamento.







LAVORI DI COSTRUZIONE DELL’ISTITUTO PROFESSIONALE DI TRAMUTOLA -

SCHEDA TECNICA

La Deliberazione CIPE n.79/2012 ha finanziato interventi in linea con i c.d. “Obiettivi di servizio”, fra cui, grazie alla Deliberazione della Giunta Regionale n.485/2014, i lavori di costruzione del nuovo Istituto Professionale di Tramutola, d’importo complessivo pari a € 2.943.146.

L’Ufficio “Edilizia e patrimonio” della Provincia di Potenza ha quindi rielaborato un precedente progetto (non realizzabile per gli impedimenti alla contrazione di mutui provocato dai tagli imposti all’Ente), per renderlo aderente alla linea di finanziamento, che poneva obiettivi connessi al contrasto del fenomeno della dispersione scolastica.

Nelle linee generali e nel rispetto delle strategie di miglioramento del sistema locale di apprendimento, l’intervento ha previsto la costruzione di un moderno edificio ad alta efficienza energetica, munito di laboratori dedicati alla formazione e all’aggiornamento professionale.

Oltre alle opere edili e impiantistiche, nell’ambito dell’importo finanziato si è prevista la fornitura e la messa in opera di avanzate attrezzature laboratoriali e di arredi scolastici prodotti secondo principi del c.d. “universal design”.

La struttura è composta da pannelli portanti del tipo “X-lam”, con strati incrociati di legno massiccio che formano l'ossatura dell'edificio, integrata da strati di materiale isolante naturale.

Detto sistema è stato scelto per i suoi principali vantaggi, che sommano la solidità delle costruzioni tradizionali con la salubrità e le proprietà ecologiche del legno, conseguendo la costruzione di edifici altamente sicuri, in tempi estremamente brevi.

Dal punto di vista compositivo, l’intervento ha previsto la realizzazione di spazi che ospitano l’atrio, gli elementi di distribuzione, i laboratori specialistici, le aule didattiche, le centrali termica e antincendio e i servizi.

L’edificio è munito di impianto fotovoltaico (per cui contribuisce alla riduzione delle emissioni inquinanti in atmosfera) e centrale termica costituita da caldaie a condensazione ad alto rendimento, alimentate da fonti multi-energetiche a energia solare e a gas di rete, con regolazione automatica della temperatura di mandata dell’acqua in funzione di quella esterna e pannelli radianti a pavimento per una potenza di circa 49 W/mq.

Per l’individuazione dell’affidatario è stata effettuata una procedura aperta con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, sulla base dei criteri di valutazione stabiliti nel bando di gara.

Fra i ventidue concorrenti è stata disposta l’aggiudicazione a favore dell’associazione di imprese “De Biase Costruzioni” da Vietri di Potenza e “Abilegno” da Francavilla in Sinni, che ha offerto un sensibile miglioramento del progetto in senso ecologico, grazie alla collaborazione degli Studi “Exergia” di Villa d’Agri e “Officina Maroscia” di Potenza.

Particolare accortezza è stata prestata per l’utilizzo del bene da parte di persone con impedita deambulazione o con ridotte capacità visive.

Tweet



archivio

ALTRE NEWS ALTRE NEWS 18/02/2020 - Esercitazione per testare una App per soccorso per i parchi eolici

Soccorso a persona e fuoriuscita di fumo in sommità di una pala eolica in Contrada Le Reni a Matera: ma, attenzione, è solo un esercitazione. Si è svolta oggi, assieme alla Società Vestas, tecnici della Energy esperts, del servizio 118 di Matera e Bari per testare un proget...-->continua 18/02/2020 - Inaugurata la sede IISS 'Petruccelli-Parisi' di Tramutola

E' stata inagurata questa mattina la nuova sede dell’Istituto di Istruzione Secondaria Superiore “F. Petrucelli-G.Parisi” di Tramutola, realizzata dalla Provincia di Potenza.

A fare gli onori di casa, il Presidente dell’Ente, Rocco Guarino ed il Sindaco di...-->continua 18/02/2020 - Presentazione del libro di Enrica Bonaccorti, Il condomino

Nessun impegno, nessun lavoro: Francesco Maria Von Altemberger detto Cico vive di rendita in un minuscolo loft sul terrazzo di un’anonima palazzina, e lo divide con Ada, la sua tartaruga. Dall’alto osserva i suoi dodici condomini come un entomologo una colonia...-->continua 17/02/2020 - Nasce l'associazione AIDE Senior&Young del Pollino

Domenica 16 febbraio a Terranova di Pollino è stata presentata la nascita di una nuova associazione denominata “AIDE Senior&Young del POLLINO”, afferente di AIDE Nazionale con sede legale a Matera. Un’associazione tutta al femminile, aperta all’intera valle d...-->continua E NEWS