Domenica 16 febbraio a Terranova di Pollino è stata presentata la nascita di una nuova associazione denominata “AIDE Senior&Young del POLLINO”, afferente di AIDE Nazionale con sede legale a Matera. Un’associazione tutta al femminile, aperta all’intera valle del Sarmento, che intende occuparsi di attività culturali, di laboratori creativi e di promozione sociale a 360 gradi con il coinvolgimento di tutti, dai giovani agli anziani. Una innovativa idea di collaborazione finalizzata, attraverso le diverse iniziative itineranti che seguiranno nel tempo, a creare aggregazione sociale e coesione territoriale. Assente per motivi personali la presidente di AIDE Nazionale Anna Selvaggi (che comunque non ha fatto mancare il suo messaggio di saluto); madrina dell’evento è stata la dott.ssa Patrizia Minardi, dirigente dell’Ufficio Sistemi culturali e turistici della Regione Basilicata, che nel suo appassionato intervento ha profuso interessanti consigli e spunti di riflessione. Fare rete, questo il valore aggiunto secondo la dirigente regionale per una nuova e moderna progettualità, recepito e rilanciato dalle associate e dai sindaci Vincenzo Golia e Renato Iannibelli, rispettivamente di Terranova di Pollino e di San Costantino Albanese, presenti alla manifestazione. Impossibilitati a presenziare gli altri primi cittadini per pregressi impegni assunti. Uno straordinario pomeriggio vissuto con entusiasmo e convivialità dai numerosi presenti in platea, giunti anche dai paesi viciniori a sostegno delle associate, tra le quali Annalisa Pirozzolo e Filomena Labanca rappresentanti delle comunità di S. Costantino Albanese e Cersosimo. Obiettivi sicuramente ambiziosi quelli di AIDE del POLLINO che non potranno prescindere dall’ausilio delle Istituzioni e dalla condivisione delle altre associazioni esistenti nella Valle.