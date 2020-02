Milano. BIT: Basilicata stella tra le mille 12/02/2020 Non è più la solita cenerentola che , timorosa ed impreparata, si affacciava sul balcone della BIT , la Borsa del Turismo più importante d'Europa. Ora è tra le prime ad essere cercata e studiata, in uno stand giudicato tra i più semplici ed accattivanti di tutta la rassegna. Ora si bada al sodo e per questo ci sono fior di design lucani e ditte specializzate che sanno innovare anche la location che deve essere attraente, luminosa e funzionale.

Detto fatto, nella giornata di apertura di domenica, il presidente della Regione, Vito Bardi ha aperto la conferenza stampa di presentazione della Basilicata. Poche ma significative parole che hanno fatto capire subito la cosa più importante: la crescita del turismo in tutti i settori e l'aumento sempre significativo e moderno delle offerte che la terra lucana sa offrire ai visitatori che, da semplici curiosi, ha sottolineato , sono diventati stanziali, dopo il rodaggio degli anni passati. In questo ruolo , si è ben inserita Matera Capitale Europea della Cultura, che ha fatto da traino, con presenze da capogiro che hanno trovato spazio in tutto il sistema dell'accoglienza, che cresce sempre più, non solo, ma si distingue per qualità, ottima accoglienza e prezzi contenuti, oltre alla proverbiale ospitalità della gente. Il Lucano, finalmente, ha capito il valore che ha assunto e va assumendo questo dato statistico per il turismo , che non è più una improvvisazione, ma diventa "mestiere" che produce reddito, se fatto con coscienza e professionalità.

Bardi ha fatto capire, insomma, che il turismo in Basilicata non è più un'avventura,ma una razionale scelta.

Proprio per venire incontro al turista, la regione e gli imprenditori locali per ogni settore, hanno affidato a Gianpiero Lotito, fondatore e Co della Facility Life, il non facile compito di approntare, come ha fatto già per tanti paesi europei, una nuova applicazione di ricerca,una app dove si trova di tutto per il servizio del turista, che non deve più disperarsi per trovare quello di cui ha bisogno.

"Il sistema innovativo, ci dice Lotito, che ha impegnato una cifra non indifferente, sostenuta dalla imprenditoria locale, cioè di tutta la Basilicata, ha messo a disposizione di chiunque venga in Basilicata per turismo, una mappa interattiva sulla quale trova di tutto, dagli alberghi, alla viabilità, ai servizi alla persona,indicando , cosa non da poco, come raggiungere la meta nel migliore e più economico modo possibile, evitando spese e perdita di tempo,perchè, la nostra regione, dal mar Jonio al Tirreno, è molto vasta e dispersiva per la conformazione topografica. Io, personalmente, essendo potentino di nascita, mi sento orgoglioso di aver potuto elaborare un sistema innovativo, che sarà difficile da interpretare le prime volte, ma che poi, diventerà talmente familiare da non poterne fare a meno. E' quello che mancava e ora c'è, anche in Basilica,allineandola alle più moderne realtà turistiche dell'Europa".

I dati statistici sull'andamento turistico li ha fornito il nuovo presidente dell'APT Basilicata, Nicoletti che ha sottolineato una crescita davvero interessante per presenze e servizi, oltre alle attrattive varie, micro attrattori e simili, che hanno fatto da richiamo per la loro peculiarità:dal volo dell'Angelo, a quello dell'Aquila, al Ponte tibetano e altre minori. Il pensiero di Nicoletti si è soffermato sui mari , quello Tirreno, con la perla di Maratea e non solo e sullo Jonio, terra di Magna Grecia, in cui sono custoditi tesori di antica archeologia, testimonianza delle grandi città del passato. Un riferimento doveroso è stato riservato alla crescita del turismo della montagna, dove le attività connesse alla neve crescono se ben organizzate. Ne è esempio, lo Sci Club di Terranova di Pollino, che è al top , dopo ben quaranta anni di attività. Il nostro compito, ha chiosato Nicoletti, come APT, è quello di far conoscere quanto più possibile la nostra Regione e per questo siamo presenti nelle maggiori Fiere, come la Bit di Milano, che quest'anno ha ospitato ben 1100 operatori , che avranno il solito grande contorno di visitatori,come ogni anno. La Basilicata c'è e si farà sentire sempre più, con l'aiuto di tutti, senza ipocrisia, se vogliamo farla crescere ancora di più".

Arrivederci all'anno prossimo, con la certezza di potervi raccontare cose sempre più belle, sempre più utili alla economia della nostra Terra, che deve puntare ancora più decisa sulla strategia del turismo professionistico e non più " fai da te".



Giovanni Labanca



