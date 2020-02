Domenica 16 febbraio 2020 dalle ore 20,30 all'Auditorium Gervasio di Matera l’associazione Lucania Arte Teatro presenta un prestigioso ed eccezionale appuntamento musicale. In programma il Gran Galà lirico, concerto dei finalisti e premiazione del nono concorso internazionale di canto lirico “Matera città dei Sassi”.

L’autorevole giuria è composta dal soprano Giovanna Casolla, uno dei maggiori esponenti del teatro lirico italiano e mondiale e che ha cantato con Maria Callas, Luciano Pavarotti, Placido Domingo, José Carreras e tanti altri, Angelo Gabrielli, uno degli agenti più importanti nel panorama lirico mondiale, direttore di Stage Door Agency, direttore d’orchestra e grande esperto di voci e scopritori di talenti, Toni Gradsack, responsabile delle compagnie di canto del “Maggio musicale fiorentino” e già impegnato al Teatro alla Scala di Milano. Completano la giuria l’eccellente pianista Fulvio Maffia e il bass baritono materano Enzo Dimatteo, direttore artistico dell’evento musicale.

La serata, organizzata con il contributo della Regione Basilicata, sarà presentata dalla giornalista Concita De Luca.

Durante le fasi del concorso la giuria individuerà le voci per la produzione dell’opera “Gianni Schicchi” di Giacomo Puccini che andrà in scena al teatro Guerrieri di Matera il 31 marzo 2020.

L’evento prevede anche l’esibizione dei giovani talenti del nostro territorio. Il pianista scelto per le esecuzioni musicali dell’evento è Giuseppe Greco, docente di Pianoforte principale al Conservatorio Umberto Giordano di Foggia.

L’esibizione è prevista nel momento in cui la giuria dovrà riunirsi per assegnare il primo, il secondo e il terzo premio in palio del concorso internazionale di canto lirico “Matera città dei Sassi”.

Al primo classificato sarà assegnato il premio di 1500 euro, al secondo classificato il premio di 750 euro e al terzo classificato il premio di 400 euro. L’associazione Lucania Arte Teatro premierà anche i concorrenti di età inferiore ai 23 anni con il premio di 300 euro e il riconoscimento “Giovani talenti d’opera”.

Il presidente del “Città dei Sassi Opera Festival”, Enzo Dimatteo, presenta l’evento: “Data la presenza degli artisti in giuria il concorso internazionale di canto lirico “Matera città dei Sassi”.è considerato uno dei più prestigiosi a livello europeo. Possiamo dire che Matera con questo evento si inserisce nel panorama lirico internazionale come fulcro e volano di eventi lirico-teatrali”.

L’evento è organizzato con il patrocinio del Comune di Matera ed il contributo della Regione Basilicata.