Il maitre de Ballet del teatro di Munster Laszlo Nyakas a Senise 6/02/2020 In un luogo lontano dai clamori cittadini, dove sembra tutto perdersi, il Balletto Lucano diretto dalla coreografa lucana Loredana Calabrese, raccoglie insieme un’intera comunitŕ in un momento di grande spessore culturale, ospitando un professionista d’eccellenza - il maitre de Ballet del teatro di Munster (Germania), Laszlo Nyakas.

László Nyakas č nato a Clausenburg, in Romania, e si č formato come ballerino di danza classica e insegnante di danza presso l'istituto coreografico locale. Dopo gli studi, č stato assunto come ballerino solista all'Opera di Stato di Timisoara nel 1986, dove ha ballato i ruoli del titolo in numerosi balletti (LAGO DEI CIGNI, ANNA KARENINA, GISELLE, NUSSKNACKER). Ha iniziato la sua carriera internazionale come ballerino solista al Balletto Nazionale Ungherese. Nel 1992 ha giŕ vinto il 2 ° premio all'International Ballet Competition di Parigi. Due anni dopo gli č stato assegnato il premio come miglior giovane ballerino al Tersicore d'Oro di Firenze ed č stato uno dei finalisti di Jackson M.S. Concorso di balletto USA.







László Nyakas ricevette presto impegni fissi al Balletto di Basilea, al Saxon State Opera di Dresda, al Bonn Opera, al Mainz State Theater e al Saarland State Theater di Saarbrücken. Il suo lavoro artistico come coreografo ha ricevuto un riconoscimento speciale. László Nyakas lavora anche come responsabile della formazione dal 1992 ed č un gradito ospite come maestro di danza classica in numerose cittŕ come Malmö, Basilea, Torino, Francoforte, Wiesbaden, Hannover e Härnösand. Negli anni 2001-2007 č stato impegnato come maestro di ballo e vicedirettore presso il Teatro di Stato di Braunschweig, dal 2007 al 2012 nella stessa funzione al Teatro di Stato di Gärtnerplatz.







László Nyakas ha lavorato con numerosi coreografi famosi, tra cui Seregi, Pártay, Keveházi, Róna, Cullberg, Thoss, Goecke, Kylian, Neumeier, Panov, Pegliasco, Vamos, North, Horta, Öfverholm, Landerer, Noone, Ramirez Sansano, Wilton e Cobos & Mika.







Nel 2008 ha ricevuto il premio "Best Ballet Teacher" dalla giuria del Polino Danza Festival in Italia. Nel 2010 e nel 2011 László Nyakas ha studiato varie opere coreografiche di Hans Henning Paars e altri al National Ballet di Hanoi (in collaborazione con il Goethe Institute) e alla Contemporary National Dance Company ad Ankara. Dal 2016 č membro della giuria per l'esame di ammissione alla Royal Ballet School di Stoccolma.







Dal settembre 2012 č vicedirettore artistico, assistente e direttore della formazione del TanzTheaterMünster.



A partire dal 4 febbraio e fino a venerdě 7 febbraio, il maestro NYAKAS ha tenuto lezioni di danza classica per allievi provenienti da Basilicata, Calabria, Puglia ed Emilia-Romagna, ospiti del Preside Prof. Francesco D’Amato che per l’occasione ha messo a disposizione la palestra dell’Istituto Nicole Sole di Senise, sostenendo che i giovani hanno bisogno dell’arte, in questo caso coreutica, come stimolo alla cultura.

A tale scopo, l’artista incontrerŕ gli alunni della scuola media nella mattinata del 7 Febbraio.



Giovedě 6 Febbraio, invece, il maestro Nyakas ha tenuto una conferenza presso l’Istituto Superiore Sinisgalli di Senise. Incontro voluto fortemente dall’attenta Preside Prof.ssa Rosa Schettini.

L’artista ha parlato della scelta di seguire la carriera artistica in giovanissima etŕ, in un paese, la Romania, governato dal regime comunista e dell’opportunitŕ che la vita gli ha dato di ballare in tutto il mondo.

Sabato 8 Febbraio alle ore 16,30 tutti gli allievi che hanno partecipato allo stage con il maestro Nyakas terranno una lezione aperta al pubblico presso la sala superiore del Palazzo Falcone Borsellino di Senis, piazza San Francesco. L’evento č a ingresso gratuito e tutta la cittadinanza č invitata a partecipare.

