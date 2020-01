«Dalla metà di dicembre e per tutto il periodo delle vacanze di Natale, abbiamo registrato sul nostro territorio circa 5.000 presenze e di queste 3.000 persone hanno assistito agli spettacoli di Magic Christmas sul lago Sirino. Un risultato eccezionale, di portata storica, che non si era verificato mai prima in questo periodo dell’anno».

E’ quanto ha dichiarato il sindaco di Nemoli Domenico Carlomagno analizzando i dati dell’evento Magic Christmas che si è tenuto a Nemoli dal 24 dicembre 2019 al 6 gennaio 2020.



«E’ stato un esperimento molto positivo - ha evidenziato Carlomagno - È la prima volta che abbiamo questi numeri in questo periodo dell’anno. La decisione di destagionalizzare gli spettacoli si è rivelata vincente ed ha creato un movimento economico importantissimo per le attività che danno lavoro a tanti giovani del territorio».



Magic Christmas, realizzato grazie ad un finanziamento della Regione Basilicata, è stato caratterizzato da uno spettacolo con laser, giochi d’acqua, di colori e di luci suggestive dal 24 dicembre al primo gennaio. Tecnologia e natura si sono rivelati un binomio vincente per uno spettacolo entusiasmante curato da Nicola Lanziani, dalla Laser Show di Roma e dalla ZMI di Lauria e che si è avvalso della collaborazione preziosa e delle musiche originali composte dal maestro Rocco Petruzzi, produttore artistico e arrangiatore, docente di pianoforte e tastiere elettriche. Dal 2 gennaio, la manifestazione è continuata con un’installazione sperimentale con giochi d’acqua e luci, con fontane danzanti al ritmo di musica, visibile da più punti del lago.



«Pur se con poche risorse - ha chiuso Carlomagno - siamo riusciti a realizzare uno show che è piaciuto al pubblico proveniente dell’area e dalle regioni limitrofe, e abbiamo realizzato una buona comunicazione e promozione dell’evento e del territorio. Grazie alla sperimentazione di questi giorni con le attrezzature del comune e la gestione di talenti locali siamo in grado di ripetere l’installazione con giochi d’acqua, luci e musica in qualsiasi periodo dell’anno».