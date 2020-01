L'Ordine degli Ingegneri della Provincia di Potenza si proietta nel 2020.

Venerdì 10 gennaio alle ore 16, presso il Museo delle "Antiche Genti di Lucania" in via Dinu Adamesteanu a Vaglio Basilicata (PZ), si svolgerà “Leonardo Ingegnere. La rinascita del suo pensiero”: seminario, o meglio, riflessione sul ruolo professionale dell'ingegnere attraverso uno sguardo rivolto al passato.

La struttura museale, custode degli studi, macchine e riproduzioni dei codici, diverrà palcoscenico ideale del genio vinciano con buoni auspici per il “Rinascimento” della categoria. L'evento sarà aperto dai saluti di Giuseppe D'Onofrio, presidente OrdingPz, Michele Lapenna, Membro del Consiglio Nazionale Ingegneri, ed Antonio Senise, Sindaco di Vaglio Basilicata. Durante il dibattito interverranno l'esperto vinciano Luca Caricato con una relazione intitolata “L'ordine segreto” e l'Ingegnere ed Architetto Massimo Mariani con “Analisi libera tra Umanesimo e Tecnologia dei progetti di Leonardo e storia dell'attuazione delle sue idee alla luce delle attuali conoscenze e dei metodi modellativi oggi in uso”. Al termine sarà possibile visitare il Museo. Ulteriori info chiamando al numero 0971442757 oppure tramite l'indirizzo mail posta@ordingpz.it. L'ingresso è gratuito ed aperto a tutti. Saranno rilasciati 3 crediti formativi professionali.



PROFILE



Luca Caricato, potentino con studi maturati in Francia, è tra i massimi esponenti della storiografia di Leonardo da Vinci. Noto per il lavoro di ricerca sul codice di Leonardo, da anni interviene con pubblicazioni, seminari e pubblici dibattiti ponendo alcuni dubbi e offrendo spunti di riflessione.

Massimo Mariani, già presidente dell’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Perugia, attualmente è membro del Consiglio Nazionale degli Ingegneri d’Italia con delega alla Cultura, alla Geotecnica e ai Grandi Rischi Idrogeologici. Cavaliere della Repubblica Italiana, inoltre è membro del Consiglio Direttivo della Scuola Superiore e Centro Europeo di Formazione per l’Ingegneria e presiede l'ECCE - Consiglio Europeo degli Ingegneri Civili.