Ha aperto i lavori il Prof Antonio Molfese, seguito dall’intervento del Sindaco del Comune di S.Arcangelo. Ha preso poi la parola il Prof Gianni Iacovelli, Presidente dell’Accademia di Storia dell’Arte Sanitaria Roma, che ha illustrato la storia dell’assistenza sanitaria nel tempo ed il dott Stefano Cenerini, medico missionario, che svolge da oltre 15 anni la sua attività in Etiopia,e che anche con l’aiuto fornito dalle tecnologie,renderà più efficiente la sua opera sul territorio. Ha poi parlato il prof Guglielmo Trovato,direttore Generale dell’Associazione Medici Europei, che ha plaudito alla iniziativa e che ha promesso tutto il suo sostegno all’adozione della telemedicina.E’ stato portato il saluto del Presidente della Provincia di Matera,così come la Dott.ssa Marina Susi ha portato il saluto del Presidente dell’ORDINE dei Medici di Matera. Dopo una pausa accompagnata da caffè e pasticcini èi intervenuto il Dott Salvatore Tardi, Primario Medico dell’Ospedale di Matera, che ha illustrato i programmi proposti per l’assistenza agli anziani in telemedicina su tutto il territorio della Basilicata;è seguito l’intervento del Prof Michelangelo Bartolo direttore della Global Health Telemedicine(GHT) di Roma, che ha mostrato, in termini molto chiari, l’importanza dell’uso delle nuove tecnologie.Il Dott.Nino Martino, Direttore della CINETECA LUCANA di Oppido Lucano, ha proiettato alcuni vecchi filmati insieme ad un CD dal titolo MEDICINA E MAGIA IN BASILICATA, che ha illustrato come in passato i pazienti erano curati dai medici e dai maghi Sono seguiti due brevi interventi del Dott V.Ciruzzi e dell’Ing B.Ancarola del CIRCOLO DEI LUCANI di Napoli a sostegno della iniziativa; ha concluso i lavori il Prof Antonio Martino.E’ seguito un pranzo al ristorante Abbondanza Lucana situato nel Sasso Caveoso e sono stati dati in omaggio ai partecipanti al convegno un volume di Antonio Molfese La Medicina in Basilicata dall’Unità d’Italia, un CD dal titolo Medicina e Magia in Basilicata ,ed una medaglia ricordo con Matera Capitale Europea della Cultura per il 2019,la TORRE MOLFESE di S.Arcangelo ed i loghi delle varie associazioni che hanno preso parte al convegno.