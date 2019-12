Acquedotto Lucano ha approvato il progetto esecutivo relativo ai lavori di “Adeguamento della rete idrica e fognaria del centro abitato di Muro Lucano” per un importo complessivo di € 2.717.098,00. Si tratta di lavori di rifacimento di alcuni tratti di rete idrica e fognaria vetusti con lo scopo di risanare il sistema idrico e fognario del centro abitato di Muro Lucano, regolarizzandolo ed integrandolo. Il Progetto rientra tra gli interventi approvati dalla Regione Basilicata con delibera 538 del 7 agosto 2019 PO FERS Basilicata 2014-2020 – FSC 2014-2020 Settore prioritario “Ambiente” – intervento strategico risorse idriche – schemi idropotabili comunali che costituisce, altresì, ammissione al finanziamento sui fondi FSC.



"A seguito della visita fatta nei mesi scorsi a Muro Lucano e delle sollecitazioni ricevute anche dalla cittadinanza in un incontro con l'amministrazione - commenta il Presidente della Regione Basilicata, Vito Bardi - si saluta con soddisfazione questo intervento che è segno tangibile dell'attenzione della Regione che, attraverso i suoi Enti controllati, riversa nelle comunità dei territori. I problemi vanno affrontati e risolti e questo è uno dei casi in cui si dà corpo e sostanza ad una delle problematiche che afferiscono la comunità di Muro Lucano".