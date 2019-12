Premiati a Roma, in Campidoglio, presso la Sala della Protomoteca, i vincitori della settima edizione del Premio Letterario Nazionale “Salva la tua lingua locale”.

In rappresentanza del Comitato ProLoco Unpli Basilicata è intervenuto il Presidente regionale Rocco Franciosa che ha premiato il vincitore lucano di Francavilla In Sinni della sezione

Prosa Edita: Filippo Di Giacomo, “Mǝskìgliǝ”, Ed. Gedi, 2019 - Basilicata –dialetto francavillese, a cui ha rivolto i complimenti per l'opera prodotta esprimendo soddisfazione e orgoglio per l'intera Regione.

“Mǝskìgliǝ” (Miscugli) di Filippo Di Giacomo, originario di Francavilla Sul Sinni, ma residente a Senise, è un’opera che nasce da una ricerca trentennale, uno studio che intende rendere il dialetto flessibile e sempre fruibile da chiunque voglia farne uso, quasi una sfida identitaria contro il prorompente sviluppo comunicativo di influenza straniera. Si è trattato di un compito arduo, poiché questo linguaggio è stato tramandato oralmente e ha richiesto la certosina trascrizione di fonemi non presenti nell’Italiano standard.

“Sono fiducioso che i dialetti e le parlate locali non moriranno; essi si estingueranno soltanto là dove non ci sarà più nessuno che li parlerà” – afferma Filippo Di Giacomo, maestro in pensione, che non è mai pago di offrire i suoi insegnamenti e con l’entusiasmo e l’amore per la sua lingua materna, che da sempre caratterizzano i suoi quasi ottant’anni di vita, intreccia abilmente bozzetti romantici, metafore esistenziali, ricordi di un tempo che fu, mostrandoci come la lingua dialettale costituisca il fulcro della nostra comunicazione primaria e rappresenti l’identità della nostra civiltà contadina, della nostra memoria.

Il presidente onorario del premio è Giovanni Solimine, docente universitario, direttore del dipartimento di “Scienze documentarie, linguistico-filologiche e librarie e geografiche” de La Sapienza di Roma e presidente della Fondazione “Maria e Goffredo Bellonci” che si occupa di promozione della lettura e organizza il “Premio Strega”.

Le opere delle sezioni “prosa”, “poesia” e per il premio “Tullio De Mauro” sono state valutate dalla giuria composta da docenti e linguisti, presieduta dal docente universitario Salvatore Trovato e composta da: Franco Brevini, Patrizia Del Puente, Luca Lorenzetti, Luigi Manzi, Plinio Perilli, Giovanni Ruffino, Giancarlo Schirru, Giovanni Tesio, Angelo Zito.

La professoressa Patrizia Del Puente, Direttrice del "Centro Internazionale di Dialettologia" con sede presso l'Università degli Studi della Basilicata e componente della Giuria, nel suo intervento ha sottolineato “l'importanza della collaborazione tra mondo accademico e del volontariato per un'azione sinergica di salvaguardia e valorizzazione delle lingue locali con attività di alfabetizzazione dialettale per tramandare le tradizioni locali alle nuove generazioni”.

Complessivamente sono 500 le opere presentate, 250 i partecipanti e 55 i finalisti selezionati, di cui molti lucani.

Per la Basilicata importanti riconoscimenti a:

- Simona Corbo (dialetto di Avigliano) Finalista Sezione Poesia Inedita

- Maria Cifarelli, Il pesce porcello, Ed. Il Seme Bianco, 2019 LAZIO – dialetto di Senise (PZ) Finalista Sezione Prosa Edita

- Antonio Romano, U dialéttë mundalbanésë, Ed. EditricErmes, 2019 BASILICATA – dialetto montalbanese Finalista Sezione Poesia Edita

Menzioni ad associazioni Pro Loco Unpli per la diffusione del premio “Salva la tua lingua locale 2019”: Pro Loco Viggiano (PZ); Pro Loco Avigliano (PZ); Pro Loco “Le Torri” Chiaromonte (PZ); Pro Loco Paternò (PZ); Pro Loco Senise (PZ); Pro Loco Rapolla (PZ).