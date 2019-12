Il tema della salute connesso a quello ambientale al centro di un convegno-dibattito (aperto al pubblico), con un focus specifico sulla Valbasento. È l'obiettivo che si pone il Movimento Tutela Valbasento per approfondire e cercare possibili soluzioni future con istituzioni ed esperti del mondo scientifico.

L'appuntamento è per sabato 14 dicembre 2019, alle ore 17.00, a Pisticci, presso la Sala Consiliare di Piazza Umberto I. Saranno presenti i Sindaci dei Comuni che si affacciano sul SIN Valbasento (Pisticci, Ferrandina, Pomarico, Salandra, Miglionico, Grottole, Bernalda e Craco), il Presidente della Provincia di Matera, Piero Marrese, e, in rappresentanza della Regione Basilicata, l'Assessore all'Ambiente e all'Energia, Gianni Rosa, e quello alla Salute, Rocco Leone.

Gli interventi dei relatori, moderati da Piero Miolla, giornalista de "La Gazzetta del Mezzogiorno", sono affidati ad Andrea Spartaco, giornalista d'inchiesta ("Mapping sulla situazione ambientale della Valbasento"), Giandomenico Di Pisa, avvocato nel processo ‘Petrolgate’ ("Ricostruzione storico-giuridica sui processi ambientali in corso”), Giambattista Mele, referente lucano di ‘ISDE - Medici per l’Ambiente’ ("La VIS come strumento di sanità pubblica”), e Marco Grondacci, esperto di diritto ambientale ("I parametri «salute» e «ambiente» nelle procedure di VIA e di AIA").

Seguiranno una serie di testimonianze con gli interventi del pubblico.

Sarà possibile seguire il convegno-dibattito anche sulla pagina Facebook del Movimento Tutela Valbasento.