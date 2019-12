Da due settimane i ragazzi ritornano a calpestare il nuovo parquet della palestra durante le ore di scienze motorie dopo una chiusura durata più di quattro anni.

Naturalmente immensa è stata la gioia dei ragazzi che si sono riappropriati di un luogo che permette loro di fare una giusta attività motoria necessaria per il corretto sviluppo psico-fisico.

In attesa di risolvere gli annosi problemi del riscaldamento e dell’acustica, un primo importante passo è stato fatto. Nonostante queste problematiche ancora esistenti, si stanno mettendo in moto azioni che

amplieranno l’offerta formativa; Il dirigente scolastico ritiene che l’attività motoria sia una necessità che la scuola deve promuovere in una società dove l’attività fisica e sportiva si pratica sempre meno.

Maggiore attenzione deve essere rivolta alla scuola primaria dove manca l’ora delle attività motorie curata da una figura professionale abilitata; in questa ottica l’I.C. “Nicola Sole” amplierà per questa fascia di età l’offerta con ore supplementari, sviluppando un progetto di “alfabetizzazione motoria”, che mira a: contribuire, attraverso un'adeguata educazione al movimento, alla formazione integrale della persona; costruire un sistema integrato educativo-sportivo che collega ed interconnette mondi diversi; offrire percorsi che consentano ad ognuno di orientarsi e scegliere autonomamente l'attività

sportiva più consona ai propri bisogni ed interessi, al fine di mantenere sempre viva la motivazione

allo sport gettando, inoltre, le basi per l'assunzione di corretti stili di vita.

A questo progetto si aggiungerà il prezioso intervento della regione Basilicata che per le primarie promuove le ore di sport di classe.

Infine, al fine di stimolare l’interesse per lo sport si prevede un ciclo di incontri motivazionali con atleti di varie discipline sportive.