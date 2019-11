L’evento “La Basilicata una regione in rete per l’UNICEF”, organizzato dall’Unicef Regionale, Presidente Angela Granata (foto), si terrà il 2 dicembre 2019 a Potenza, nell’Auditorium del Seminario Maggiore, in viale Marconi, ore 9.30-12.30. L’evento, al quale partecipa il Presidente Nazionale UNICEF, Francesco Samengo, celebra i 30 anni della “Convenzione dei Diritti dell’Infanzia e dell’Adolescenza (1989), nel segno della Tutela e Difesa dei Diritti dei Bambini, delle Bambine, degli Adolescenti.



Protagonisti dell’evento “La Basilicata una regione in rete per l’UNICEF”, in diversi ruoli, studenti e studentesse delle scuole di Potenza, Liceo Scientifico “Galilei”, IPSSEOA “Di Pasca”, Scuola dell’Infanzia “Canossiane”, Liceo Artistico, Musicale e Coreutico “Gropius”, IPSIA “Giorgi”, Liceo Scientifico "Pasolini”, IIS “Einstein - De Lorenzo”, IIS “ Da Vinci - Nitti”, I.C. “Busciolano”, C.P.I.A. di Potenza, IPSASR “Fortunato” , I.C. “Torraca-Bonaventura", e IIS “G. Gasparrini” di Melfi.



L’evento, infatti, si articola in un ampio programma, presentato dall’attrice Eva Immediato, che propone, in un susseguirsi di emozioni e di riflessioni, proiezioni di video Unicef, danze, Marcing Band, cori, letture di testi poetici, firme di Accordi dell’Unicef Basilicata con Enti territoriali e question time con il Presidente Nazionale dell’UNICEF Italia e i Rappresentanti delle Istituzioni del Territorio.



“Per tutelare e difendere i Diritti dei Bambini, delle Bambine e degli Adolescenti - ha dichiarato la Presidente Unicef Basilicata, Angela Granata - occorre una forte Azione di rete dell’intera Comunità territoriale, questo evento vuol essere un momento in cui tale Azione di rete si rende visibile e, soprattutto, ne rende protagonisti i giovani.”.



Previsto per le 12.20 il Gran Finale con l’”Inno alla Gioia” e l’“Happy Birthday UNICEF”.



L’iniziativa è stata organizzata in collaborazione con Art&venti 2012, Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, Ufficio Scolastico Regionale per la Basilicata, Assessorato all’Istruzione e Assessorato alla Cultura del Comune di Potenza.