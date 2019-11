Nella Sala Consiliare, con il patrocinio del Comune di Castelluccio Inferiore, si è svolto un incontro con lo scopo di invitare ad una riflessione sulla poetica di Leo Lionni, quanto mai attuale, ma anche di regalare momenti di condivisione lieve e giocosa in compagnia delle sue storie.

L’appuntamento era intitolato “Tu sei un poeta”, ed è stato organizzato dall’associazione culturale “Ricomincio da Tre” insieme ai genitori volontari lettori delle biblioteca comunale di Castelluccio Inferiore, che hanno a cuore la diffusione della lettura ad alta voce quale strumento per il naturale e corretto sviluppo cognitivo dei bambini.

L’evento è stato realizzato in collaborazione con la libreria per bambini e ragazzi di Matera “365 Storie”, che ha portato in giro per la Basilicata una mostra interamente dedicata a Lionni, patrocinata dalla Casa Editrice Babalibri di Milano, destinata ai bambini di tutte le età e progettata come un percorso alla scoperta delle opere dell’autore attraverso i suoi personaggi più emblematici e i suoi libri più amati.

“Durante il Festival della Letteratura – ci spiega Nicoletta Celano, una mamma volontaria – ci eravamo attivati per una raccolta fondi, che ci aveva permesso di accumulare un piccolo tesoretto che abbiamo deciso di investire nella promozione e divulgazione della lettura ad alta voce. L’idea si è concretizzata quando abbiamo saputo della possibilità offerta dalla libreria “365 Storie”, in occasione della mostra per i vent’anni dalla morte di Leo Lionni e per i 60 anni dalla pubblicazione di “Piccolo blu e piccolo giallo”, il suo più grande capolavoro: vero caposaldo della letteratura per l’infanzia”.



