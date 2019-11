Oggi si celebra la “Giornata mondiale del diabete”, dal tema “Diabete: proteggi la tua famiglia”, e in tutta Italia ci saranno incontri, dibattiti nelle scuole, manifestazioni per invitare all'attività fisica e illuminazione in blu dei principali monumenti delle città in collaborazione con le amministrazioni comunali.

Per l’occasione e fino a sabato 16 novembre, a Lauria sono stati illuminati in blu il Monumento ai Caduti di Piazza del Popolo e la statua del Beato Lentini sita sul viale del rione superiore di Lauria.

“Essendo la promozione della salute e la diffusione di buone pratiche finalizzate alla stessa obiettivi primari dell’Amministrazione – scrive via social il sindaco di Lauria Angelo Lamboglia –, in occasione della "Giornata Mondiale del Diabete" del 14 novembre, con lo scopo di sensibilizzare l'opinione pubblica su tale patologia, abbiamo deciso di aderire alla manifestazione illuminando di blu 2 monumenti. Il Monumento ai Caduti e la Statua del Beato Domenico Lentini saranno illuminati di blu da questa sera fino a sabato prossimo”.

Secondo l'International Diabetes Federation, sono 425 milioni le persone che vivono oggi con il diabete. Un numero che potrebbe arrivare a 629 milioni entro il 2045. Eppure, facendo attività fisica e con una dieta equilibrata, si riuscirebbe ad abbattere e prevenire il rischio diabete in oltre il 50% dei casi di diabete di tipo 2.

Secondo gli esperti, un errato stile di vita può provocare fino al “70% delle morti premature”.



Gianfranco Aurilio

lasiritide.it