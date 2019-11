Continuano le attività che il Commissario Prefettizio del Comune di San Giorgio Lucano (Mt), Dottoressa Emilia Felicita Capolongo, sta mettendo in atto nel piccolo centro lucano. Il giorno 15 Novembre 2019 infatti alle ore 11.00 presso il plesso scolastico locale avrà luogo la sottoscrizione del protocollo d’intesa con la cooperativa “Pippo‘s House”. Si tratta di una iniziativa che avrà sede nel plesso scolastico con cadenza quindicinale, rivolta a bambini, ragazzi e genitori, con lo scopo di contrastare la povertà educativa grazie alla presenza di specifiche professionalità. Nel progetto oltre a laboratori creativi e ludico ricreativi per i ragazzi, sarà presente anche uno sportello di ascolto, con figure specializzate, quale supporto psicologico per le famiglie che in tale giorno sarà inaugurata alla presenza del Dirigente Scolastico, del corpo docente, degli alunni e dei genitori. Le attività saranno svolte presso la Scuola di San Giorgio nel locale che il Comune cederà a titolo gratuito.

Come già precedentemente annunciato, è stata deliberato l'avvio della procedura volta alla raccolta differenziata domiciliare integrale. Tale scelta è fondamentale per il vivere sociale, e ad essa saranno aggregate delle campagne di sensibilizzazione nonché delle giornate informative in cui sarà illustrata alla popolazione la corretta modalità di smaltimento dei rifiuti. Tale iniziativa rappresenta un aspetto necessario ed importante per San Giorgio, infatti il servizio sarà svolto porta a porta e consentirà una migliore divisione dei rifiuti soprattutto nel rispetto dell’ambiente.

Nello scorso mese di Ottobre è stato dato un input al servizio sociale del Comune di organizzare e definire, di concerto con la Protezione Civile di San Giorgio, le modalità per la partecipazione al Banco Alimentare, una misura volta a fornire beni di prima necessità a famiglie bisognose che, rientrando nei parametri socio-economici previsti dalla legge, avranno accesso al beneficio.

Un’altra importante azione intrapresa è stata quella relativa al ripristino della viabilità nel Santuario di Maria SS. Angeli in località Pantano colpito recentemente da una frana.

Tenuto conto della rilevanza per i sangiorgesi del luogo sacro, sono stati immediatamente richiesti alla Regione Basilicata i finanziamenti per la “messa in sicurezza della strada comunale e lavori di consolidamento delle pareti rocciose, del piazzale ed opere di regimentazione delle acque” per un totale di 600mila euro. Tale proposta rientra nel cosiddetto Piano straordinario messa in sicurezza delle strade nei piccoli Comuni delle aree interne.