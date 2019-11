Nuovo concorso Internazionale cui ha partecipato il rotondese Giovanni Di Sanzo, insieme ai suoi Lagotti Romagnoli. Questa volta l’appuntamento è stato in Puglia, per il meeting di Foggia cui hanno partecipato altri 6 Lagotti.

Ottima la prova di Era, che ha gareggiato nella categoria “Giovani” riservata ai cani di età compresa tra 9 e 15 mesi, chiusa al primo posto con giudizio eccellente.

Molto bene anche il padre, Aragon, che ha concluso primo eccellente in classe lavoro e che abitualmente concorre nella categoria Intermedia, riservata ai cani di età compresa tra i 15 ed i 24 mesi.

Per Aragon in settimana è arrivato anche un importante riconoscimento, ossia di riproduttore selezionato Enci (Ente Nazionale Cinofilia Italiana).

Ricordiamo sempre che il Lagotto Romagnolo è l’unica razza da tartufo riconosciuta da Enci, che organizza anche il campionato italiano in collaborazione proprio con il “Club Italiano Lagotto”.

La prossima riunione in programma è prevista il primo dicembre ad Ariano Irpino, per un raduno nazionale.



Gianfranco Aurilio

lasiritide.it