Debutta giovedì 21 novembre, alla Serra del Sole di Matera Mangiafoco, nuova regia di Roberto Latini per il Piccolo Teatro prodotto dal Piccolo con Compagnia Lombardi Tiezzi e Fondazione Matera Basilicata 2019, in collaborazione con Consorzio Teatri Uniti di Basilicata, nell'ambito del progetto di Matera Capitale Europea della Cultura 2019 "Topoi. Teatro e Nuovi Miti".

Venerdì 22 novembre, sempre la Serra del Sole ospiterà la seconda replica, mentre dal 28 novembre al 22 dicembre Mangiafoco andrà in scena, con un mese di recite, al Teatro Studio Melato di Milano.



drammaturgia e regia Roberto Latini

luci Max Mugnai

musiche e suono Gianluca Misiti

costumi Gianluca Sbicca

con Elena Bucci, Roberto Latini, Marco Manchisi, Savino Paparella,

Stella Piccioni, Marco Sgrosso, Marco Vergani

