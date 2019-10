Le Regioni Basilicata, Umbria, Toscana e Sicilia sostengono una gara interregionale per band emergenti dal titolo "European Social Sound 4U".

La prima semifinale si è tenuta a Potenza, un nuovo appuntamento con ingresso gratuito si terrà a Melfi domani alle ore 20.30 presso il Teatro Ruggiero

Saliranno sul palco otto band emergenti, provenienti da diverse regioni. La band vincitrice accederà alla finalissima nazionale in programma il 14 dicembre a Matera, dove sarà assegnato un premio in servizi di promozione per l'attività artistica e un premio della critica.

"European Social Sound" abbina una iniziativa informativa sui progetti finanziati dal Fondo Sociale Europeo al fine di far conoscere le opportunità messe a disposizione dal Fondo che finanzia progetti riguardanti il lavoro, la formazione e l'inclusione sociale e la lotta alla povertà.

"Sono contento -che la Basilicata abbia colto l'opportunità di partecipare, con le altre regioni, a questo progetto innovativo - dichiara l'Assessore alle Attività Produttive Francesco Cupparo - che si prefigge anche lo scopo di comunicare le attività del Fondo Sociale Europeo. E' questo un modo di raggiungere le generazioni più giovani per fare in modo che le politiche regionali nel campo della formazione professionale e dell'inserimento lavorativo abbiano una diffusione capillare sul territorio".