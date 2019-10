Nel 2019 lo stabilimento FCA di Melfi compie 25 anni e apre le proprie porte a rappresentanti della business community, dell’accademia e delle Istituzioni per discutere di tematiche fondamentali per il futuro della Basilicata e del Paese intero: l’innovazione, la sostenibili... -->continua

16/10/2019 - A Latronico il convegno 'Voglio vivere come persona'

Sabato 26 ottobre nella splendida cornice delle terme di Latronico, in Basilicata si terrà il Convegno “VOGLIO VIVERE COME PERSONA…! - Terapie non farmacologiche, servizi territoriali innovativi e flessibili per riconoscere le potenzialità del decadimento cogn...-->continua