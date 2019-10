12/10/2019 - Potenza: al Teatro Stabile il ‘Gelato Sospeso’ per la Caritas

“Quando un napoletano è felice per qualche ragione, invece di pagare un solo caffè, quello che berrebbe lui, ne paga due, uno per sé e uno per il cliente che viene dopo. E' come offrire il caffè al resto del mondo”. Così Luciano de Crescenzo racconta il significato di un ge...-->continua