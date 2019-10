Domenica 13 ottobre 2019, San Paolo Albanese sarà capitale europea, per un giorno, della cultura arbëreshe.

Shën Palji, sulla scia di Matera 2019 – Capitale Europea della Cultura, si appresta, perciò, ad organizzare, domenica prossima, una manifestazione che presenti ai partecipanti all’evento il patrimonio naturale, culturale e la vita di comunità di questo borgo della Basilicata, dove vive, da oltre cinque secoli, una minoranza etnico-linguistica di origine albanese, testimone del mondo arbëresh di San Paolo Albanese, Jeta arbëreshe e Shën Paljit.

Le attività che l’Amministrazione Comunale proporrà all’attenzione faranno da stimolo alla scoperta della lingua parlata arbëreshe, gljuha, del paese, katundi, del vicinato, gjitunia, del rito religioso greco-bizantino, delle tradizioni, dei canti, kënka e vhjeshe, della vallja, della zampogna, karamunxa, dell’abito da sposa, del ciclo di trasformazione della ginestra, sparta, dei prodotti agroalimentari, petullat e shtridhëljat.

Sarà l’occasione per incuriosire, stupire e stupirsi e, andando via, ricordare, portare con sé le emozioni di una giornata vissuta, come esperienza di vita unica e irripetibile, in un luogo, in un territorio, in un paesaggio indimenticabili.

“San Paolo Albanese - Shën Palji, paese di etnia arbëreshe, immerso nel cuore del Parco Nazionale del Pollino, è lieto ed orgoglioso - afferma il Sindaco, Dott. Mosè Antonio Troiano - di ospitare, domenica 13 ottobre 2019, l’evento “Shën Palji - Capitale Europea, per un giorno, della Cultura Arbëreshe”, organizzato in collaborazione con Fondazione Matera-Basilicata 2019.

L’evento mira a far conoscere il patrimonio etnico, artistico, culturale e religioso delle Comunità arbëreshe, sparse sul territorio italiano, mediante il coinvolgimento di diversi gruppi folcloristici. Denominatore comune sono la salvaguardia, la tutela e la valorizzazione della lingua arbëreshe e delle tradizioni.

Sarà l’occasione – sostiene ancora il Sindaco Troiano – per stimolare una maggiore aggregazione tra le varie Comunità Arbëreshe d’Italia e promuovere collaborazioni istituzionali per una rivalutazione ed una migliore applicazione della Legge del 15.12.1999, n. 482, riguardante “Norme in materia di tutela delle minoranze linguistiche storiche” e della Legge Regionale del 3 novembre 1998 n. 40 su “Minoranze linguistiche Basilicata”.

La serata si concluderà con la degustazione del ricco patrimonio enogastronomico di San Paolo Albanese, tra cui “Pettullat” e “Shtridhëljat”, prodotti inseriti nell’elenco dei P.A.T. (Prodotti Agroalimentari Tradizionali) del Ministero dell’Agricoltura”.





