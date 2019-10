In occasione della 15^ edizione della Giornata del Contemporaneo promossa da A.M.A.C.I. (Associazione Musei Arte Contemporanea Italiani), sabato 12 ottobre 2019, alle ore 10 al PalaFrido di Mezzana Frida a San Severino Lucano sarà inaugurata “Keramos in progress”, esposizione di opere d’arte in ceramica di scultori ceramisti italiani e stranieri per Matera 2019. All’inaugurazione parteciperanno oltre a Francesco Fiore, Sindaco del comune di San Severino Lucano, Salvatore Adduce,(Presidente della Fondazione Matera - Basilicata 2019 “ capitale europea della cultura ”)

Claudio Di Benedetto, (già direttore della divisione servizi della Galleria degli Uffizi – Firenze),

Francesco Canestrini e Francesco Tarlano (della Soprintendenza Archeologia - Belle Arti e paesaggio della Basilicata), Mariano Schiavone, (Direttore Generale APT Basilicata), Francesco Niglio, (già Docente di italiano, latino e storia negliIstituti secondari superiori e ceramista), Gianfranco Lionetti, (Esperto del territorio), Francesco Dattoli (Architetto, responsabile del Palafrido e direttore artistico dell’evento), Dino Vincenzo Patroni (Artista e ideatore dell’evento),

Francesco D’Episcopo (già professore dell’Università di Napoli “Federico II”).

”È per noi motivo di grande orgoglio, afferma Fiore, avere qui a San Severino Lucano una mostra di ceramica di artisti nazionali e internazionali, artisti che oltre a dare lustro al nostro Museo mettono la prima pietra per l’istituzione del Museo del contemporaneo, artisti che hanno aderito all’iniziativa, portato le loro opere prima per l’esposizione e poi donate proprio per la realizzazione di una mostra permanente. È importante per noi, nell’ottica di uno sviluppo sempre maggiore del nostro Museo e del turismo, che artisti di tale importanza espongano le loro opere in una struttura che intendiamo valorizzare sempre di più. L’arte ceramica ha avuto un ruolo importante nella nostra tradizione culturale, ha lasciato un segno originale ed indelebile nella nostra identità e memoria collettiva che oggi vogliamo rivalutare e rivitalizzare grazie a Keramos in progress”.“In occasione dello straordinario evento che vede nell’anno in corso Matera Capitale della Cultura Europea, afferma Franco Dattoli, San Severino Lucano promuove un’esposizione di opere realizzate da noti artisti operativi esclusivamente nel campo della scultura ceramica.

L’evento si ritiene coerente con il tema del Dossier Matera 2019, perchè attraverso le Opere di Arte

Contemporanea sul nostro territorio – pitture murali, sculture , ceramica e terracotta - si illustra l’identità di San Severino Lucano e dell’antica Lucania, attraverso il recupero ‘visivo’ della storia, delle tradizioni, della religiosità, delle leggende, della cultura popolare, ambientale e storica, momento essenziale di impatto verso un turismo dell’arte”.

Il museo rimarrà aperto fino prossimo 31 dicembre