Sabato 28 Settembre 2019 riparte in PARCOMURGIA FESTIVAL

La serata, che si svolgerà presso il Centro Visite Parco dei Monaci, sarà divisa in due parti:

si comincia alle ore 19 con i VIAGGI AMBIENTALI, ospite sarà il fotografo materano Gaetano Plasmati che ci racconterà con i suoi scatti, i viaggi effettuati in oltre 15 anni, in 24 paesi diversi.

Alle ore 20 si darà il via ad un progetto unico nel suo genere, che viene presentato per la prima volta in Basilicata. I SUONI DELLA TERRA con Michele Villetti Quintet è un progetto dove natura e note musicali si mescolano tra di loro.

Un gruppo geologi in una prima fase, effettuerà un sondaggio TDEM (Time Domain Electro Magnetic) con sonde inserite nel terreno del Parco della Murgia Materana per captare le frequenze emesse dal sottosuolo; questi dati acquisiti verranno consegnati ai musicisti del Michele Villetti Quintet che trasformeranno queste sequenze in veri e propri suoni creando così un concerto totalmente improvvisato

In seguito il gruppo proporrà l’ultimo lavoro discografico dell’artista che vanta diversi traguardi internazionali e non, best album su Amazon music nel 2019.



Tutte le fasi di lavoro saranno, all’inizio della serata, illustrate dagli stessi geologi attraverso una presentazione riguardante le tecniche utilizzate per acquisizione dei dati, specificando le caratteristiche tipiche del territorio.