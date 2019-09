Matera:3 giorni di incontri-musica-cultura della Gran Loggia Liberale d’Italia 20/09/2019 Con una visita mozzafiato a uno dei borghi più rappresentativi d’Italia e dell’intera Basilicata è iniziata la tre giorni di incontri-musica-cultura dell’associazione Gran Loggia Liberale d’Italia a Matera. Nel pomeriggio rende omaggio a Carlo Levi visitando Aliano e il Museo che ricorda la sua vita trascorsa al confino, passando per i calanchi, fino ad arrivare all’incontro con la gente del piccolo centro e la sua amministrazione. Qui, alla presenza di tantissime persone, il presidente dell’associazione Gran Loggia Liberale d’Italia, Marco Galeazzi, consegna un contributo al “Parco Letterario Carlo Levi”. Un segno di solidarietà per sancire l’importanza della cultura e del lavoro svolto in questi anni da un simbolo di un ente che dal 1998 è impegnato a diffondere la fonte letteraria come codice di lettura del territorio, per scoprirne e valorizzarne i diversi aspetti che ne configurano l’identità: da quello culturale e storico a quello naturalistico, da quello antropologico a quello eno-gastronomico. “Per noi l’incontro con l’associazione Gran Loggia Liberale d’Italia è un momento naturale e di profonda gratitudine per chi sceglie di ‘vivere anche per un solo giorno’ il nostro borgo e la storia di Aliano”, ha detto il sindaco del comune materano, Luigi De Lorenzo. “L’aiuto che l’associazione Glli ha dato al Parco Letterario ci fa capire che ancora esiste la voglia di aiutare chi lavora con passione a divulgare la cultura e i suoi principi”, ha aggiunto. “Dare un contributo al Parco Letterario “Carlo Levi” è stato per noi un motivo di gioia e di orgoglio. La cultura da sempre è nel nostro dna e nelle nostre anime. Crediamo fermamente nella divulgazione del sapere e nella conservazioni delle tradizioni. E poi il Parco Letterario si ispira ad una figura che tanto ha combattuto per il concetto di libertà e di libero arbitrio. “Questa giornata ad Aliano ci ha riconnesso con la nostra storia d’Italia e con quelli che hanno fatto grande la nostra Repubblica”, ha detto Marco Galeazzi, presidente dell’associazione Gran Loggia Liberale d’Italia. Presenti anche ospiti dal Lussemburgo, Grecia, Olanda e Libano.

Domani pomeriggio, dalle 16.30 all’hotel Mh di Matera in via Germani si discuterà di filosofia con il convegno “Pitagora, Parmenide, Empedocle: la Magna Grecia e le radici della tradizione iniziatica”. Relatori Angelo Tonelli, tra i maggiori studiosi e traduttori italiani di classici greci e il presidente Marco Galeazzi. Un incontro per ripercorrere le origini della sapienza iniziatica che in Magna Grecia ha lasciato profonde radici e per una rifondazione etica della contemporaneità.

A seguire, alle 19,00 sempre all’hotel Mh di Matera, il concerto “L’art de la Modulation, composto da André François Danican Philido, amico del compositore materano Egidio Romualdo Duni con il quale scrisse l’opera: La rosière de Salenci. L’esibizione di stasera è una raccolta di sei concerti per flauto o oboe, due violini e basso continuo de 1755. L’esecuzione integrale sarà proposta dall’Ensemble Labirinto Armonico, composto da Adriano Meggetto, traversiere, Pierluigi Mencattini e Giovanni Rota, violini, Galileo Di Ilio, violoncello, Stefania Di Giuseppe, clavicembalo e Gregory Coniglio, contrabbasso. L’Ensemble di musica antica fondato dal violinista Pierluigi Mencattini ha al suo attivo numerosi concerti in Italia e all’estero. Inoltre ha effettuato registrazioni e prime incisioni assolute di opere di autori abruzzesi del periodo barocco. Il 12 Maggio del 2005, ha ottenuto una medaglia di merito dal Presidente della Repubblica Italiana Carlo Azeglio Ciampi e il 29 Agosto 2007 Targa D’argento dal Capo dello Stato, Giorgio Napolitano. L’Ensemble suona con strumenti d’epoca del XVII e XVIII secolo o copie fedelmente riprodotte da maestri liutai italiani. E per finire, nella cornice unica dei Sassi, presso “Le 12 lune” i prodotti tipici lucani saranno i protagonisti di una serata all’insegna del buon cibo e dei sapori uniti e tradizionali. Grazie allo chef Stefano Pastore, all’imprenditore Nicola Cerverizzo e al sindaco di Aliano Luigi De Lorenzo, piatti della tradizione lucana saranno serviti agli ospiti dell’associazione Gran Loggia Liberale d’Italia. Tutto rigorosamente con prodotti lucani: formaggi, salumi, pistacchio di Stigliano, paste fatte in casa, maialino nero, biscotti e dolci della tradizione. Innaffiati con vini del territorio firmati dalle Cantine Strapellum.





Tweet



archivio

ALTRE NEWS ALTRE NEWS 20/09/2019 - Matera:3 giorni di incontri-musica-cultura della Gran Loggia Liberale d’Italia

Con una visita mozzafiato a uno dei borghi più rappresentativi d’Italia e dell’intera Basilicata è iniziata la tre giorni di incontri-musica-cultura dell’associazione Gran Loggia Liberale d’Italia a Matera. Nel pomeriggio rende omaggio a Carlo Levi visitando Aliano e il Muse...-->continua 20/09/2019 - I Segni del Potere nel Mondo di Federico II Castello di Lagopesole 21 e 22 Sett.

Nell’ambito delle “Giornate Europee del Patrimonio” del prossimo 21 e 22 Settembre

2019, alla fine del percorso del Museo Narrante nel Castello di Lagopesole sulla vita e le

opere dell’Imperatore Svevo, sarà possibile ammirare “I Segni del Potere nel...-->continua 20/09/2019 - Diretta radiofonica dalla Torre di Satriano

Il 21 settembre nell’ambito del progetto “La radio da quaggiù” del Programma Residenze di Matera Capitale Europea della Cultura 2019, su Labtop Radio.org andrà in onda l’episodio radiofonico a cura dell’artista tedesco Klaas Hübner. L’opera dell’artista berlin...-->continua 19/09/2019 - Legambiente Puliamo il Mondo 2019 - Appuntamenti in Basilicata

Un mondo migliore passa da un impegno collettivo e da relazioni di comunità. È questo il motto della storica campagna di volontariato ambientale Clean-Up the Word, in Italia #PuliamoIlMondo, organizzata da #Legambiente: centinaia di appuntamenti lungo la penis...-->continua E NEWS