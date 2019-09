Legambiente Puliamo il Mondo 2019 - Appuntamenti in Basilicata 19/09/2019 Un mondo migliore passa da un impegno collettivo e da relazioni di comunità. È questo il motto della storica campagna di volontariato ambientale Clean-Up the Word, in Italia #PuliamoIlMondo, organizzata da #Legambiente: centinaia di appuntamenti lungo la penisola per ripulire strade, vie e periferie dai rifiuti, dal degrado, dalle discriminazioni, dalla maleducazione. In occasione della 26° edizione della campagna, la Legambiente ha nuovamente allargato la partecipazione al mondo delle associazioni che si occupano, a vario titolo, di migranti, comunità straniere, detenuti, disabilità, salute mentale, discriminazione di genere e orientamento sessuale con le iniziative Puliamo Il Mondo, anche dai pregiudizi, trasformando la più grande campagna di volontariato ambientale in un incubatore di solidarietà, accoglienza e impegno civile.



Anche per l'edizione 2019 la Basilicata non farà mancare il proprio contributo, con giornate di pulizia e volontariato ambientale, su tutto il territorio regionale. A Puliamo il Mondo 2019 hanno aderito le seguenti amministrazioni comunali: Comune di Anzi, Comune di Atella, Comune di Bella, Comune di Brienza, Comune di Gallicchio, Comune di Garaguso, Comune di Nova Siri, Comune di Rionero in Vulture, Comune di Ruoti, Comune di Sant'Angelo Le Fratte, Comune di Stigliano, Comune di Tricarico, Comune di Tito. Ecco l'elenco degli appuntamenti previsti in Regione:



20 SETTEMBRE 2019

- Gallicchio ore 10.30 /giornata di pulizia del centro urbano, con la partecipazione degli alunni della scuola comunale e i ragazzi del paese



21 SETTEMBRE 2019

- Pisticci ore 09.30 /giornata di pulizia presso S.Basilio (foce del fiume Cavone) promossa dal Circolo Legambiente di Pisticci;

- Nova Siri ore 9.30 /pulizia centro urbano promossa dall'Amministrazione comunale di Nova Siri, in collaborazione con il Circolo Legambiente di Policoro e lo SPAR di Nova Siri;

- Lauria ore 09.30 /pulizia delle vie cittadine con i ragazzi della scuola media "B. Domenico Lentini" promossa dal Circolo Legambiente di Lauria;

- Potenza ore 10.00 /mattinata di pulizia del Parco Elisa Claps e dell'area Orti Urbani di Macchia Romana – con i ragazzi dell’ “I.I.S. L. Da vinci-Nitti” e l’associazione “N.O.I. del parco Elisa Claps” – organizzata dal Circolo Legambiente “Ken Saro Wiwa” di Potenza;

- Potenza ore 16.30 / "Orti Aperti" presso gli Orti Urbani di Macchia Romana con passeggiate, laboratori, merenda bio e aperitivo condiviso, promosso dal Circolo Legambiente “Ken Saro Wiwa” di Potenza;



22 SETTEMBRE 2019

- Maratea ore 9.00 /Marcia Ecologica promossa dal Circolo Legambiente di Maratea “Sky&Sea” in collaborazione con le associazioni cittadine, per la pulizia della SS18 da Castrocucco ad Acquafredda;

- Matera ore 09.30 /giornata di pulizia in Piazza degli Olmi promossa dal Circolo Legambiente di Matera, in collaborazione con ARCI, Libera e Associazione Tolbà;

- Monticchio Laghi ore 10.00 /escursione con pulizia sponde laghi promossa da Circolo SVA Legambiente Potenza e La Tenda del Bivacco, in collaborazione con le amministrazioni comunali di Atella e Rionero in Vulture e sostenuto dalla Fondazione Con Il Sud attraverso il progetto Lake B.E.S.T.

- Avigliano ore 10.00 /giornata di pulizia presso la Villa del Monastero promossa dal Circolo Legambiente di Avigliano;

- Potenza ore 10.30 /giornata di pulizia presso il Parco di Montereale promossa dal Circolo Legambiente di Potenza “Ken Saro Wiwa”, in collaborazione con l’Associazione “PAZ – Potentini Armati di Zappa” e Rotaract Potenza;

- Senise ore 16.00 /pulizia lungo le sponde del Lago di Montecotugno promosso da Circolo Legambiente "La Fonte" di Senise, in collaborazione con Medihospes Cooperativa Sociale e il locale Sprar/Siproimi.







