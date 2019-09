SENZA REGOLE è il nuovo singolo del rocker buono Gianni Basilio, una ballad con melodie pop e sonorità rock, un brano che racconta di quanto l’amore possa essere sregolato, fuori da ogni convenzione e dunque unica arma per sfidare il tempo che scorre e che ci invecchia.

Nel brano è presente anche la preoccupazione delle nuove generazioni, aggrappate alla speranza di trovare un lavoro, tramite i pochi concorsi pubblici,o bancari, senza smettere di sognare una vita come i divi di Hollywood. Nel testo della canzone, Basilio ironizza su di sé, citando Leonardo DiCaprio e il film in cui lo vede protagonista: “The Wolf of Wall Street”, marcando la differenza del suo conto in banca con quello dell’attore, passando dalle rose acquistate dall’amico Pakistano in una notte brava, alla passione sfrenata che colpisce una coppia, fino al riferimento profondo, ma leggero, dell’Odissea “Con la stoffa dell’amore tra le mani, è una tela tra due mari, ora chiudi questa stanza, spegni tutto che c’ho solo voglia di te!”

Nel brano sono presenti arrangiamenti accurati di archi, chitarre elettriche, ed elettronica. Il ritornello del brano è cantabile già al secondo ascolto, come la maggior parte delle canzoni del cantautore lucano ed il finale rispecchia lo stile di Basilio, con un riff di chitarra che porta il brano verso un altro scenario, quasi sognante.











Gianni Basilio è un cantautore e chitarrista pop/rock, classe 1992, originario di Oppido Lucano (PZ), un piccolo paese nel cuore della Basilicata. Dopo svariati anni di gavetta in varie band, Basilio nel 2017 decide di intraprendere la carriera da solista con il suo primo brano “Vestita di vero”, che esce con il videoclip su YouTube riscuotendo un discreto successo da parte del pubblico.

Sempre nello stesso anno prende parte al C.E.T. di Mogol, conseguendo il diploma nel corso “autori” e successivamente anche il diploma nel corso “interpeti”. Nel 2018 vince il “Road to the Main Stage” contest della Firestone in collaborazione con Radio Italia, con il brano “Cartagine” tratto dall’omonimo EP disponibile sia su YouTube e sia su tutte le piattaforme digitali.

Si esibisce a febbraio 2018 negli studi di Radio Italia a Cologno Monzese e il 16 giugno 2018 sul palco di Radio Italia Live – Il Concerto – in Piazza Duomo a Milano, davanti oltre 23.000 persone.

Il 1 settembre dello stesso anno, suona con la sua solita band di supporto, all’Home festival di Treviso.

Rilascia diverse interviste per alcune riviste nazionali ed internazionali come “Style – Corriere della Sera”, “Cosmopolitan”,”GQ”, “La Gazzetta del Mezzogiorno”,”TGR Basilicata” “Radio Italia”, “Rolling Stone” e tante altre. Ed è proprio “Rolling Stone” a definire Gianni Basilio “Il Rocker buono”.

Tra il 2018 e il 2019 si dedica alla scrittura e alla registrazione del suo primo album in studio, dal titolo “SENZA REGOLE” contenente 13 tracce, che uscirà in questo inverno, anticipato dall’omonimo singolo in uscita il 21 settembre 2019 su tutte le piattaforme digitali.