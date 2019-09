Il Gruppo Lucano di Protezione Civile, anche quest'anno vincitore di progetti di Servizio Civile Universale, offre l'opportunità a ben 60 ragazzi tra i 18 e i 29 anni di crescere sul campo e prepararsi al mondo del lavoro.

Quest’anno sono 2 i bandi su cui andranno a distribuirsi i volontari, entrambi connessi al settore della Protezione Civile; il primo inerente l’area di “Gestione delle emergenze”, porterà alla selezione di 10 unità che svolgeranno la loro esperienza di Servizio Civile a Viggiano presso il Coordinamento del Gruppo Lucano di Protezione Civile nel progetto dal titolo “Gestione Emergenze meteo-idrogeologiche nella Regione Basilicata”;

il secondo inerente l’area di “Prevenzione e Mitigazione dei rischi”, porterà invece alla selezione di 50 volontari distribuiti sulle sedi di Atella, Castelsaraceno, Castelluccio Inferiore, Castronuovo di Sant’Andrea, Chiaromonte, Episcopia, Filiano, Guardia Perticara, Laurenzana, Lauria, Maratea, Missanello, Montemurro, Paterno, Salandra, San Costantino Albanese, San Severino Lucano, Sant’Angelo Le Fratte, Sarconi, Savoia di Lucania, Spinoso, Tramutola, Viggianello e Viggiano nel progetto dal titolo “Presidi territoriali per la prevenzione del rischio idrogeologico nella Regione Basilicata”.

Il Gruppo Lucano di Protezione Civile, da anni ormai impegnato nel sociale, quest’anno ha riservato una percentuale dei posti disponibili a categorie di giovani con minori opportunità focalizzando la sua attenzione sui giovani con difficoltà economiche. A partire da quest’anno sarà possibile presentare domanda esclusivamente con SPID, il Sistema Pubblico di Identità Digitale.

Sul sito dell’Agenzia per l’Italia Digitale agid.gov.it/it/piattaforme/spid sono disponibili tutte le informazioni relative allo SPID, quali servizi offre e come si richiede. Hai tempo fino alle 12:00 del 10 Ottobre 2019 per inviare la tua candidatura. Cogli quest'occasione e scegli tra le 24 Sedi Accreditate, quella giusta per te.