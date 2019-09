Due aperture straordinarie per visitare la mostra di arte sonora e godere dell’atmosfera del Casale (vicino la sede della Fondazione) al tramonto. Il 14 e 15 Settembre la IN ViTRØ Sound Art Exhibition si animerà a partire dalle 19 con concerti di musica acusmatica, performance live e visite speciali alla mostra ad ingresso libero. La mostra fa parte del progetto IN ViTRØ ~ Artificial Sønificatiøn coprodotto dall’associazione LOXOSconcept e dalla Fondazione Matera Basilicata 2019, con il sostegno di BCC Basilicata, e porta in città la sperimentazione sonora all’interno del topic “Futuro Remoto”.

Il programma prevede: il 14 settembre l’esecuzione dei brani dei compositori Cláudio Pina, Mario Mary, Matthew Grouse, Filippo Mereu, Andrea Veneri e la performance di Gerardo De Pasquale dedicata alla Sezione Aurea/Ritmica di Davide Mosconi; Il 15 settembre i brani di Daniel Blinkhorn, Raphaël Néron, Litwin Nahuel, James Andean e le performance di Francesco Casciaro con Andrea Gozzi e di Matteo Traverso con Maria Isolina Cozzani.

Durante le due serate sarà possibile anche visitare la mostra di sound art che propone 9 installazioni di artisti internazionali. Si passa dall’imponenza della struttura sonora di “Expansion of Universe” dell’austriaco Rudolf Wakolbinger all’interattività ludica di “Primo Scenario” di Emiliano Bagnato; dalla presenza totemica di “Doppelkonzert” del collettivo Polisonum alla delicatezza sospesa di “Frequencies” del canadese George Rahi; dalla critica all’obsolescenza pianificata dell’inglese Simon Whetam con “Made to Malfunction” fino alla riflessione sui temi ambientali con “I need little to survive” di Silvia Rosani e “Melting” dell’americana Terry Dame.

Un’imperdibile raccolta di installazioni artistiche che trova nel suono la modalità privilegiata per analizzare la nostra percezione delle cose, per osservare le discontinuità e le ambiguità del nostro tempo. Con IN ViTRØ ~ Artificial Sønificatiøn Matera si trasforma in un laboratorio di sperimentazione sonora.

La mostra sarà visitabile fino al 29 Settembre negli orari 10-13 e 16-19 (lunedì e martedì chiuso). Ingresso con il passaporto di Matera 2019. Maggiori informazioni sul programma sul sito www.in-vitro.it