Presentato in anteprima a Salandra dove ha raccolto lunghi minuti di applausi, lo spettacolo Revival, la nuova produzione di teatro danza della Compagnia ASD OLTREDANZA, sarà presentato a Matera martedì 10 settembre - con ingresso alle 20:30 - nel cortile dell’Ex Ospedale San Rocco.

Nato dalla collaborazione con l’Associazione Tolbà - Medici Volontari per Lavoratori Stranieri, Revival vede in scena tre danzatori lucani e pugliesi, Serena Di Lecce, Adriana Cordero e Mauro Losapio e otto giovani ospiti di Tolbà: Hashim e Tom provenienti dall’Eritrea, Demba e Mandu provenienti dal Senegal, Mario, Shuaib e Zagaria della Somalia e Umair proveniente dal Pakistan. Lo spettacolo, in 50 minuti, racconta la rinascita dei protagonisti, partendo dalle origini e tradizioni di ciascuno, passando per la ricerca di un futuro, che sia lavorativo o di una terra che accolga e protegga, per giungere a un obiettivo, a un progetto di vita.

Con i danzatori, in scena ci sarà anche Francesco D'Alessandro che guiderà il drum circle (cerchio di tamburi). Lo spettacolo vede anche la collaborazione di Sergio Andriulli che ha curato il video e del lighting designer Carlo Iuorno.

Per assistere allo spettacolo Revival è previsto un biglietto di 7 euro. Per consentire una maggiore partecipazione del pubblico dei più giovani è stato previsto un biglietto ridotto di 4 euro per gli under 19.

“Anche questa nuova produzione nasce da una residenza artistica - spiega afferma Rossella Iacovone, direttore artistico della Compagnia ASD OLTREDANZA e autrice delle coreografie di Revival - svolta nelle sede di Salandra di Tolbà con gli educatori e gli ospiti dell’associazione. Dal vissuto di questi giovani migranti e dei danzatori abbiamo composto lo spettacolo che parla di temi comuni a tutte le latitudini: la figura della madre, l’importanza della famiglia, la partenza verso nuove città o terre per realizzare il proprio progetto di vita. Per raccontare tutto ciò abbiamo scelto il teatro-danza che, in una perfetta sintesi, unisce espressione corporea, movimento, musica e libertà creativa. In Revival confluiscono le tante culture dei protagonisti - prosegue Rossella Iacovone - vi abbiamo inserito anche la Kankurang, la danza mascherata rituale che si pratica ancora oggi in Gambia e Senegal e che dal 2008 è Patrimonio Immateriale Unesco”.

Lo spettacolo Revival è l’ultimo appuntamento della rassegna Metamorfosi del sé, la stagione estiva della compagnia Asd Oltredanza inserita nel Piano Regionale dello Spettacolo 2018. La Regione Basilicata, con i Comuni di Matera, Montescaglioso e Salandra, il Polo Museale Regionale della Basilicata, la Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio della Basilicata, il Conservatorio Duni di Matera, la Fondazione Matera - Basilicata 2019 e il sostegno di sponsor e partner privati, hanno consentito la realizzazione della stagione estiva Metamorfosi del sé.



Informazioni:

REVIVAL - martedì 10 settembre

all’Ex Ospedale San Rocco in piazza San Giovanni Battista a Matera

costo biglietto: 7€ (4€ ridotto no a 18 anni)

Ingresso dalle ore 20.30 - durata: 50 minuti

autore/coreografa: Rossella Iacovone

direzione organizzativa: Maria Andrulli

lighting designer: Carlo Iuorno

video a cura di: Sergio Andriulli

in collaborazione con Associazione a sostegno dei migranti TOLBA’

Per informazioni, prenotazioni e biglietti:

COMPAGNIA ASD OLTREDANZA PROGETTI IN MOVIMENTO

tel. 340.965.0228 - asdoltredanzamatera@gmail.com

www.asdoltredanza.it