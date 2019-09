“Ci sono paesi che aspettano un giorno per tutto l’anno. E’ il giorno della festa. Ma non è una festa come le altre. E’ la festa della Madonna”.

Gli sguardi, la fatica e la gioia, la speranza e la preghiera; i canti, le zampogne; i cibi offerti in un clima ritrovato di convivialità. Ci sono tutte queste emozioni e chissà quante ancora, senza un gran bisogno di parole ma solo di una ritrovata contemplazione che per alcuni è ricordo, per altri scoperta. Per tutti è scavare nei tesori di un’antropologia mai perduta e facilitata dai linguaggi moderni che sanno parlare ad una platea sconfinata.

E’ questo “Il cammino di Maria” , il documentario del giovane regista lucano, originario di Episcopia, Walter Molfese. “Il documentario- ci dice il regista- racconta le tradizioni e la fede dei 3 borghi lucani di Terranova di Pollino, San Severino Lucano ed Episcopia per la Madonna di Pollino e la Madonna del Piano. Ho cercato di indirizzare il racconto non solo dal punta di visto religioso ma soprattutto da quello pagano, perchè in questo genere di feste vi è proprio la contaminazione dei due aspetti, ed è una contaminazione difficilmente divisibile”.

Walter Molfese vive e lavora a Forlì dove ha il suo studio. Collabora con diverse agenzie nazionali, e lavora alla creazione di documentari, programmi tv e spot commerciali. E’ uno dei fondatori del progetto ‘Italia Senza Tempo’, che racconta le bellezze naturali del territorio nazionale, e in particolar modo della Basilicata (Pollino, Vulture, Maratea, Matera).



IL CAMMINO DI MARIA è

Scritto e diretto da Walter Molfese

Secondo operatore: Alessandro La Becca

Testi: Florinda Orofino

Voce narrante: Pino Saggiomo

Musiche: Marco Crivellaro

Sound Design: Simone Castellan

Montaggio e color: Walter Molfese





Mariapaola Vergallito

lasiritide.it







In Cammino con Maria - Trailer from Walter Molfese on Vimeo.