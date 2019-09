Parte domani a Potenza il “Basilicata Beer Music Festival” 3/09/2019 Prenderà il via domani, mercoledì 4 settembre, in piazza Mario Pagano, dalle ore 18.30, il “Basilicata Beer Music Festival”, il più grande festival della birra mai organizzato in Basilicata.

Si parte con uno dei più importanti interpreti dell’hip hop italiano: Piotta. Tra i maggiori esponenti della scuola romana, Piotta ha portato al successo numerose hit tra cui “Supercafone” e “La Grande Onda”. Tornato alla ribalta con la sigla di “SUBURRA”, oggi porta in giro, oltre ai suo grandi successi, il suo ultimo album “INTERNO 7”. Il concerto, gratuito, inizierà alle ore 22.30.

Ma il #BBMF non sarà solo musica! Da domani e fino a domenica 8 settembre, infatti, il centro storico del capoluogo di Regione si trasformerà in “un pub a cielo aperto” dove gli ospiti potranno assaporare le oltre 50 tipologie di birre, industriali e artigianali, provenienti da tutta Europa. La birra sarà affiancata dall’ottimo cibo (a km 0) preparato dai 10 ristoratori e produttori locali che ogni sera offriranno menu diversificati. Si potrà poi partecipare a degustazioni ed eventi che coinvolgeranno anche gli altri esercizi commerciali del centro storico di Potenza.

Tutte le info sul “Basilicata Beer Music Festival” sulla pagina facebook https://www.facebook.com/basilicatabeermusicfestival/





IL PROGRAMMA COMPLETO DEL #BBMF

Martedì 4 settembre

Si parte mercoledì 4 settembre la serata dell’Hip Hop, giornata di apertura del festival, con uno dei più importanti esponenti dell’Hip Hop italiano: PIOTTA. Uno dei maggiori esponenti della scuola romana che ha dato un po’ l’avvio a tutto il movimento italiano del rap e dell’hip hop e che ha portato al successo numerose hit tra cui Supercafone e La Grande Onda, torna alla ribalta con la sigla di SUBURRA e oggi porta in giro, oltre ai suo grandi successi, l’ultimo album INTERNO 7.

Giovedì 5 settembre

Giovedì 5 settembre è la serata del Rock tutto il centro storico si animerà all’orario dell’aperitivo con djset e piccoli live che ci accompagneranno in piazza Mario Pagano dove salirà sul palco la band potentina dei Drops Of Gems con il loro ampissimo repertorio dei classici del rock e poi, per la prima volta in Basilicata, FEDERICO POGGIPOLLINI con il suo trio. Capitan Fede Poggipollini a tutti noto oggi come il chitarrista di Ligabue, è stato tra i primi chitarristi dei LITFIBA, ha suonato per tutti i più grandi artisti italiani e non. Ha capitanato quest’anno la superband del dopofestival di Sanremo e porta in giro uno show che include i brani del suo ultimo disco da solista e classici del rock da Hendrix ai Clash. W il Rock & Roll.

Venerdì 6 settembre

Venerdì 6 settembre si suona la musica world, sul palco la band di Lauria ORIGAMI e i tricaricesi Francesco Tomacci & gli Orchestrali della Kupa faranno da apripista ai MUSICAMANOVELLA capitanati come sempre da Rocco Spagnoletta che tornano in piazza prefettura dopo qualche anno di assenza pronti a far ballare tutta la piazza sulle note dei loro brani più celebri.

Sabato 7 settembre

Sabato 7 settembre sarà “La notte bianca della birra”, tutto il centro storico avrà la birra e il divertimento come tema della serata, djset in tutti i punti del centro e una street band i QUATTROxQUATTRO BAND che suonerà per tutto il centro dalle 20 in poi. Il gran finale sarà in piazza Mario Pagano con la piazza che si trasformerà in una grande discoteca all’aperto la chiusura sarà affidata a MUSICGARDEN: duo di DJ composto da CIUSKY & AG tra i più quotati DJ della zona e a MR BRENNO The Webcat che più che un Dj è un vero e proprio showman che propone uno spettacolo da ascoltare e da guardare ma soprattutto da ballare. Nei dj-set si è sempre contraddistinto per i divertenti e rocamboleschi travestimenti e per l’audace selezione musicale che miscela Eurodance, Hip-Hop, Italodance, Pop-Rock, Reggaeton, Euro-Pop e Balli di gruppo. È oggi considerato un punto di riferimento dell’Happy Music e della musica demenziale italiana. Nel suo genere è considerato il NUMERO 1 in ITALIA.

Domenica 8 settembre

La domenica 8 settembre è la serata conclusiva dedicata alla musica delle band e dei cantanti di Potenza e dintorni, il tema della serata sarà Musica in Potenza e vedrà succedersi sul palco artisti locali di trap come CHICO, rap come DOPSO & GUALL, rock come DAVIDE TANTONE, cantautori come LOMUTO e, a chiusura, come guide di questi giovani artisti saliranno sul palco DANILO VIGNOLA il più grande ukulelista del MONDO, lucano doc, con il suo percussionista Gio’ Di Donna e la band blues più nota della regione i BLUE CAT BLUES di Rosario Claps.

Ogni sera un djset aprirà le danze all’ora dell’aperitivo e dopo i concerti siete tutti invitati al party after show che ogni sera avrà una sorpresa diversa, una specie di dopofestival segreto.



