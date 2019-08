Innovare e promuovere la filiera agroalimentare lucana attraverso la rete delle professioni tecniche. L'ingegnere diventa sempre più punto di riferimento per guidare il cambiamento, interpretare valori etici e morali, portare innovazione nei processi produttivi futuri, sia pubblici che privati, anche nel settore agroalimentare.

E' il leitmotiv del convegno che si terrà il prossimo 3 settembre alle ore 15 presso il Teatro Stabile di Potenza, dal titolo “L'ingegneria e la filiera del food: la rete delle professioni per l'innovazione e la promozione della filiera agroalimentare lucana". Il convegno, ideato dal Presidente dell'Ordine degli Ingegneri della Provincia di Potenza, Giuseppe D'Onofrio, è stato organizzato con la collaborazione degli Ordini aderenti alle professioni Tecniche della Basilicata e della Coldiretti Basilicata, per discutere e approfondire alla presenza di istituzioni, imprenditori e docenti dell'Università degli Studi della Basilicata.

I temi centrali saranno improntati nell'ottica di definire strategie, creare reti, stabilire connessioni che abbiano quali fattori comuni l'innovazione, l'introduzione delle tecnologie 4.0 e l'ingegnerizzazione dei processi produttivi.

Si parlerà anche della figura emergente del Food Engineer, profilo di particolare interesse risaltato in Italia con l'esperienza di Expo e che ha determinato, quest'anno, l'avvio di un corso di laurea ad hoc per Ingegneri dell'industria alimentare nel prestigioso Politecnico di Milano, auspicandone l'attivazione anche presso l'Ateneo lucano.



Oltre ai saluti istituzionali, previsti gli interventi introduttivi di Carla Brienza, presidente Consiglio Nazionale Tecnologi Alimentari, Michele Lapenna, Consigliere Tesoriere CNI, Antonio Pessolani, presidente Coldiretti Basilicata, e Rocco Pozzulo, presidente Federazione Italiana Cuochi. Seguiranno una sessione tecnica dedicata a “Tecnologia, Innovazione e Food” con protagonista Gianni Massa, vice presidente e responsabile innovazione CNI, ed una tavola rotonda su “Alcuni casi di successo” con realtà operanti sul territorio che racconteranno la loro esperienza di crescita nonostante le difficoltà, le sfide superate e i target da raggiungere.

Un condensato indispensabile per rendere competitive le aziende sul mercato globalizzato, puntando su qualità, ottimizzazione dei costi di produzione, sostenibilità e rispetto dei principi dell'economia circolare, comunicazione trasparente e orientata al consumatore.



Il convegno è aperto ai professionisti del settore, alle imprese ed alla cittadinanza.