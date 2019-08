Domani, giovedì 29 agosto 2019, alle ore 10.30, nella Sala dell’Arco di Palazzo di Città, si terrà la conferenza stampa di presentazione del “Basilicata Beer Music Festival”, il più grande festival della birra mai organizzato in Basilicata e al Sud Italia. L’evento, ideato dalla “Sensorial Eventi”, associazione potentina che si occupa principalmente di eventi legati al food&beverage, trasformerà per cinque giorni il centro storico del capoluogo di Regione in “un pub a cielo aperto” con oltre 50 tipologie di birre, industriali e artigianali, provenienti da tutta Europa, street-food, degustazioni, eventi e concerti live dei tanti artisti, nazionali e locali, che presenteranno una ricca offerta musicale.

Interverranno alla conferenza il sindaco di Potenza, Mario Guarente, l’assessora alla cultura, Stefania D’Ottavio, il presidente dell’associazione “Sensorial Eventi”, Rosario Cataldo, il direttore artistico del festival, Rocco Spagnoletta.

Il programma e tutte le info sul festival saranno illustrati durante la conferenza stampa.