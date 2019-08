Ultimi giorni per i preparativi per la gara podistica denominata “Ultramaratona delle Fiabe”, in programma il 1° settembre 2019, a Rapone, il piccolo centro in provincia di Potenza, circondato da boschi e immense distese di verde, un’aria salubre che avvolge colori e profumi unici caratterizzano Rapone paese affascinante dell’area nord della Basilicata nota come Vulture Melfese. La zona è dominata dal monte Vulture, vulcano ormai spento, il cui cratere è occupato da due Laghi vulcanici di Monticchio. Proprio per la sua conformazione, in questi luoghi è possibile praticare escursioni di ogni genere, dal trekking alla montain bike, alla scoperta di interessanti aspetti paesaggistici, botanici ed ecologici. La tradizione popolare è il filo conduttore tra passato e presente a Rapone, definito il “Paese delle Fiabe”, per via di vecchie credenze, misteriose dicerie e racconti popolari che molto hanno in comune con il mondo fiabesco, così da mantenere vive storie e leggende tramandate di generazione in generazione. Quest’anno il personaggio della Ultramaratona delle Fiabe sarà “Il Lupo Comunal”, vale a dire il Lupo Mannaro. Si narra che gli uomini, nati la mezzanotte del 24 dicembre (notte di Natale), si trasformavano in uomo lupo durante le notti di luna piena. Sulla Medaglia che riceveranno tutti gli atleti finischer della Ultramaratona delle Fiabe 46,4 km e del traguardo intermedio di 23,2km è raffigurata una immagine della “Lupo Comunal”. E’ previsto anche un traguardo intermedio di 11,6km, con medaglia differente rispetto alle altre distanze. “Con non poche difficoltà – sottolinea Antonio Leopardi Barra, responsabile organizzativo - siamo giunti alla terza edizione. Parteciperanno circa 300 atleti appartenenti ad oltre 80 società podistiche, provenienti da circa 30 province italiane. Un vero successo fatto di lavoro durato mesi e mesi anche da parte dell’Amministrazione Comunale di Rapone con in testa il sindaco Felicetta Lorenzo”. Sabato 31 agosto è previsto il “Pasta Party” dalle ore 20.00 per maratoneti e accompagnatori, con ricette tipiche come gli strascinati mollicati, acquasala e frittelle. Domenica 1 settembre l’ultramaratona: il ritrovo è in programma in Corso Umberto I° alle ore 8. La partenza alle ore 10. Il regolamento della gara è pubblicato sui siti solocorsanews.blogspot.com e su www.icron.it.