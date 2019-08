Un appuntamento per beneficenza cui parteciperà anche Marco Sciarra, rapper di senise.

L’evento, dal titolo “Run & Walk by night”, si terrà il prossimo 30 agosto a Terni. “Sarà una vera e propria maratona per beneficenza – ci spiega il cantante senisese – cui parteciperanno tanti artisti, io mi esibirò con un pezzo”.

Madrina sarà Eva Hengel, e le quote di iscrizione verranno devolute alle diverse associazioni che hanno partecipato all’organizzazione.

“Molto probabilmente canterò Non abito in città”, continua il cantautore che ha anche altri progetti. “Domenica primo settembre mi esibirò alla “Playa” di Policoro e farò l’apertura prima di un rapper famoso, che si chiama Luchè”.

Marco ha già all’attivo più di una raccolta, sei mix-tape: “L’ultimo è uscito proprio il 31 ottobre dell’anno scorso e si chiama, appunto, Non abito in città”.

Marco ha vinto anche un contest a livello nazionale organizzato da Laioung. “In 30 secondi si doveva parlare della propria città di provenienza, e sono stati scelti 10 ragazzi da tutta Italia, tra cui io, e tra il 15 ed il 25 settembre andremo a Milano per girare il video proprio con lui: che uscirà sul suo canale youtube”.

Le associazioni presenti a Terni saranno: “Croce Rossa Italiana”, “Aladino”, “Terni x terni anch’io”, “Aucc”, “Per un sorriso associazione Monica De Carlo” onlus, “Movimento adulti scout cattolici italiani”, “Fisap”, “Amatori podistica Terni”.

Ma gli impegni di Marco non sono finiti qui, in quanto a fine settembre condurrà un programma su Radio Bierredue Basilicata che ha chiamato “Trap-silicata”: durante il quale intervisterà rapper emergenti lucani e non; ma anche beatmaker, ossia chi si occupa delle basi o delle produzioni. “Cercherò anche di intervistare rapper famosi ed emergenti – conclude il cantautore – in modo da far capire che la cultura del rap esiste anche da noi”.



Gianfranco Aurilio

lasiritide.it