11/08/2019 - Il concerto di Rocco Mentissi chiude il Festival dell’Antico di Tolve

Il 13 agosto un’inedita versione drammatizzata dell’album “Pais” in scena in Largo Libertà



TOLVE (PZ) – Martedì 13 agosto 2019 il compositore e pianista Rocco Mentissi si esibirà per la prima volta in concerto nel suo paese Tolve. Lo farà in occasione del Festival d...-->continua