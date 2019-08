All'interno del Chiostro maggiore del Complesso Monumentale di Santa Maria di Orsoleo, è andato in scena lo spot che andrebbe riproposto in tutte le scuole lucane, dove a raccontarsi e, a certificare che anche in Basilicata, spesso i sogni possono diventare realtà, sono stati dei giovani lucani, grazie ad una serata a tema organizzata dall’assessore alla cultura di Sant’Arcangelo Lucia Finamore, con la collaborazione della Pro Loco e degli imprenditori stessi. A raccontare per prima la sua voglia di intraprendere la sua nuova avventura nella terra madre, dopo anni vissuti a Firenze per laurearsi e specializzarsi in materia, è stata l’imprenditrice vitivinicola di Roccanova Sara Collarino. Una sciolta coraggiosa è stata definita la sua, grazie alla quale però, soltanto pochi mesi fa, ha ricevuto un premio internazionale per l’ottima qualità nella produzione del vino che avviene nel territorio di Roccanova/Sant’Arcangelo e Roccanova/Castronuovo. Si cambia genere e si passa al musicista di Corleto Perticara, Mirko Gisonte. “Nasco musicista rock, ma poi dopo essermi trasferito a Milano per intraprendere e concludere gli studi in giurisprudenza, mi rendo conto che l’amore verso la mie radici sono indissolubili e per questo motivo ho iniziato a portare in giro per l’Italia prima e, adesso anche per il mondo, la musica popolare lucana, per trasmettere una parte di noi e farci conoscere anche attraverso la musica”. Con Antonio Fanelli di Sant’Arcangelo si parla di matrimonio di stile, lui che ha già ricevuto come wedding planner premi di un certo livello, si sofferma sulle difficoltà nell’organizzare alcuni tipi di eventi per via della scarsa possibilità di accedere a servizi di noleggio e non solo nella nostra regione, tanto da doversi rivolgere spesso a professionisti residenti a Napoli, sottolineando però che negli ultimi periodi in modo particole, molte coppie pugliesi sotto suo stretto consiglio, decidono di concedersi il loro giorno più bello in strutture lucane e dar vita così, al classico matrimonio in stile lucano. Per ultimo a raccontarsi, è l’artista sutoriale Gianfranco Montano di Sant’Arcangelo. Famosissimo anche lui per le sue scarpe in pelle fatte su misura e vendute in tutta Europa, Montano dopo aver ringraziato pubblicamente il suo maestro Angelo Imperatrice di Guardia Perticara, ma che da anni vive e insegna nelle scuole per calzolai a Firenze e il maestro in sartoria Luigi Gallo, entrambi presenti in prima fila, da l’annuncio di un accordo intrapreso con un’azienda americana, grazie alla quale avrà l’opportunità di vendere il prodotto “Gianfranco Montano Biskope” in ben 17 paesi orientali. Inoltre, tra le sue volontà, c’è quella di avviare una scuola per calzolai a Matera. A prendere la parola durante gli interventi poi, sono stati il presidente CNA Basilicata Leo Montemurro, il presidente del consorzio del Grottino di Roccanova Giuseppe Chiaradia e il sindaco di Sant’Arcangelo, Vincenzo Nicola Parisi. Dopo la degustazione offerta ai presenti, Mirko Gisonte ha deliziato la platea con un concerto live.



Carlino La Grotta