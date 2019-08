Ruoti, Capitale per un giorno 7/08/2019 Domenica 11 Agosto Ruoti Capitale per un giorno, l’appuntamento culturale dal titolo FESTA GRANDE AL PAESE, evento coprodotto dal Comune di Ruoti e Fondazione Matera Basilicata 2019 per Capitale per un giorno, rientrante nel programma di Matera Capitale Europea della Cultura 2019.

Attraverso questo progetto, Ruoti, si propone di valorizzare e proporre alla comunità, insieme al mondo associativo locale e il mondo scolastico, risorse pregiate e presenti sul territorio ruotese sia in termini di talenti, sia di scoperta di luoghi e aspetti della cultura materiale e immateriale del paese.

Uno sguardo prospettico al futuro che inizia con il guardare all’interno di una comunità per riscoprirne valori e caratteri. La cerimonia di apertura, che si terrà dopo l’accoglienza degli ospiti, delle autorità e della delegazione della Fondazione Matera Basilicata 2019 da parte di ruotesi, vestiti in abito tradizionale, proseguirà per tutta la giornata con racconti e intrattenimenti musicali e gastronomici. Saranno altresì visitabili mostre fotografiche, i reperti archeologici della Villa San Giovanni e Fontana Bona, chiese e palazzi storici di Ruoti.

Non mancheranno momenti ludici che faranno fare un tuffo nel passato come i giochi tradizionali di un tempo, la presentazione dell’abito tradizionale, indossato ancora oggi a Ruoti e che conserva un primato assoluto in campo regionale e meridionale.

“Sono emozionata che uno degli scopi primari dell’iniziativa sia stato raggiunto: rafforzare la coesione, la cooperazione e l’orgoglio di appartenenza a una comunità. – dichiara il Sindaco Anna Maria Scalise - Vedere con quanto entusiasmo le associazioni locali, la scuola e i singoli cittadini stiano preparando l’evento, costituisce una ventata di positività di cui abbiamo bisogno per ripartire e ricostruire”.





ore 16 Accoglienza dei cittadini, degli ospiti, delle autorità e della delegazione Fondazione Matera Basilicata 2019, da parte dei ruotesi in abito tradizionale, e dal Gruppo folk.



ore 17 Cerimonia di apertura - Villa Comunale “G.Palatucci”

Sindaco comune di Ruoti - Anna Maria Scalise

Presidente Fondazione Matera 2019 - Salvatore Adduce

Segretario Fondazione Matera 2019 - Giovanni Oliva

- Consegna “Scudo Blu” al sito archeologico Villa San Giovanni

da parte della Società Italiana Protezione Beni Culturali

- Concerto a cura del coro "Arcobaleno", Istituto Comprensivo "M.Carlucci"

- Esibizione di danza a cura della Scuola Teka Dance



● ore 18.00 Presentazione dell’Abito Tradizionale a cura di Rita Errichetti - Via Roma, ex tabacchino že Gerarde e ža Carmèle lu tabbacchine

● ore 18.30 Staffetta Sport in Ruoti a cura di ASD Sport Ruoti - partenza San Vito

● ore 19.00 Degustazione Cucina Tipica Piazza Guglielmo Marconi

● ore 19.30 Racconti e Leggende a cura dell'Associazione Ruotiamoci - Piazza Ponte

● ore 21.00 Intrattenimento musicale e Stand gastronomici - Piazza Ponte



dalle 17.30 alle 20.00 :

• Giochi tradizionali a cura dell'Associazione Ruotiamoci - Villa Comunale

• Mostre fotografiche a cura dell’Associazione Recupero Tradizioni Ruotesi - Via Roma, Palazzo Salinardi

• Realizzazione prodotti artigianali a cura dell'Auser - Via Roma

• Torneo street soccer a 3 a cura di ASD Real Ruoti e Avis Ruoti - Piazza Vittorio Veneto

• Esposizione reperti archeologici Villa San Giovanni e Fontana Bona - Belvedere

• Visita palazzi storici, chiese, e luoghi caratteristici

Nge putite mangà !

Coprodotto dal comune di Ruoti con Fondazione Matera-Basilicata 2019 per Capitale per un Giorno

In collaborazione con le Associazioni locali, l’Istituto Comprensivo “M.Carlucci” e l’intera Comunità.



