La rotondese Fernanda Propato ha vinto il premio “Il Saggio”, al XXIII Concorso Internazionale di Poesia “Il Saggio Città di Eboli”, sezione Lingua, per la poesia “Come un Attore”.

Il successo è arrivato dopo che Fernanda aveva inviato tre saggi, verso la fine dello scorso mese di aprile, al centro “Studi Storici” di Eboli, sotto suggerimento del Cavalier Giuseppe Barra (con lei nella foto), direttore editoriale della mensile di cultura “Il Saggio” e conosciuto da lei antecedentemente durante un'altra manifestazione culturale.

“Nonostante fossi stata chiamata ad Eboli come finalista – ci dice Fernanda –, pur presenziando, non sapevo della mia premiazione. È stata una sorpresa, i miei ringraziamenti vanno alla giuria e al Cavalier Barra che mi ha dato quest'opportunità”.

Un concorso molto importante e lo dimostrano i tanti Enti patrocinanti, quali: i Comuni di Eboli, Salerno, Campagna, Battipaglia, Matera, con Matera 2019 Open Future, e Messina; le Province di Benevento e Caserta; la Regione Puglia.

Il riconoscimento le è stato consegnato da Ivan Lamberti, presidente dell'associazione “Eboli Cultura e Territorio”. L’evento è stato dedicato ad Orlando Cantù.



Come un Attore



Dicevi di esser proprio innamorato, come non lo eri mai stato

e mi riempivi il cuore di parole d'amore

ed io assetata d'affetto mi bevevo tutto senza sospetto

rapita dai tuoi sguardi e dalle carezze non notavo i ritardi e le stranezze.

Solo adesso ho capito che mi hai mentito

e mi hai sempre tradito,

come un attore recitavi l'amore

Ma adesso basta la tua parte è finita

non ti voglio più nella mia vita.



Fernanda Propato