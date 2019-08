Calvera Capitale per un giorno 6/08/2019 Anche Calvera, ridente cittadina dai palazzi Bianchi, della valle del Serrapotamo, sarà Capitale per un Giorno, avendo aderito al bando della fondazione Matera-Basilicata 2019, in collaborazione con l'amministrazione comunale, con le organizzazioni di promozione sociale e turistiche di volontariato del territorio. Le iniziative si svolgeranno nelle giornate del 9 e del 10 agosto. Si partirà dalle mostre di pittura, mosaici e scultura, accompagnati da balli, musiche e spettacoli. Il punto focale delle attività, sarà incentrato sul racconto della storia e della sua comunità attraverso l'arte figurativa, tant'è che tra le iniziative di spicco, nella giornata del 9 agosto alle ore 11.00, si svolgerà il laboratorio artistico per grandi e piccini, che si cimenteranno nella realizzazione di piccoli capolavori, in collaborazione con gli artigiani del territorio. Alle ore 17.00, verrà inaugurato il Muro dell'Arte, dove verranno esposte opere artistiche accompagnate da musica, varie letture di poesia, e alle ore 19.00 nei vicoli del Borgo del centro storico calverese, sarà possibile immergersi in un percorso enogastronomico, a cui faranno seguito delle visite guidate. Il giorno 10 agosto invece, alle ore 17.00 si proseguirà con il Muro dell'Arte con la realizzazione di altre immagini che narrano eventi e/o storie di Calvera, e alle ore 20.00 sarà la volta della sagra dei «Maccarun Cu Fierr», piatto tipico della tradizione calverese. Alle ore 21.00 si proseguirà in piazza con un concerto musicale degli «Accipiter» musica della tradizione Lucana. Insomma, bisogna solo venire a Calvera, per lasciarsi coinvolgere in una due giorni ricca ed intensa, con balli, musica, arte culinaria e tanto divertimento. Dalle origini, fino a “Capitale per un Giorno”, una time line di storie e bellezze immortalate in pitture, mosaici, sculture... Accompagnate da balli, musica e spettacoli. La storia non è fatta soltanto di date ma di momenti, eventi, frammenti di quotidianità. E quale miglior modo per rappresentarla se non attraverso l’Arte? Questa l’idea che ha avuto per Calvera, l’amministrazione comunale con il supporto delle associazioni di volontariato locali: raccontare la storia della città e della sua comunità attraverso la concretezza dell’arte figurativa. Il Muro dell’Arte sarà l’unione di tante forme artistiche diverse, unite per lo stesso nobile scopo: descrivere iconicamente il passato di Calvera.



9 AGOSTO 2019

h 11.00 Laboratori Artistici per grandi e piccini

Momenti dedicati all’arte e alla tradizione dove i cittadini, temporanei e non, potranno

cimentarsi nella realizzazione di piccoli capolavori in collaborazione con artisti ed

artigiani pronti a condividere la loro Arte.

h 17.00 Inaugurazione MurArtes - Il Muro dell’Arte

Tutte le Opere d’Arte verranno mostrate al pubblico e resteranno come decoro

urbano della città. Lungo il percorso i visitatori potranno visitare mostre ed

esposizioni artistiche accompagnate da musiche, balli, poesie e canti della

tradizione.

h 19.30 Aperitivi Artistici tra i Palazzi Bianchi di Calvera

Tra i vicoli e nelle piazzette del centro storico sarà possibile immergersi in un

percorso enogastronomico che accompagnerà la visita di piccole mostre tra gli

imponenti Palazzi Bianchi che continuano a raccontare nei secoli la storia e la

cultura di Calvera e dei calveresi.

10 AGOSTO 2019

h 17.00 Il Muro dell’Arte prende vita

h 20.00 L’Arte in cucina - degustazione dei tradizionali “Maccarun Cu Fierr”

h 21.00 Gli Accipiter in Concerto

