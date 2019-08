Ai nastri di partenza la : “II Edizione Expo Eccellenze Lucane” promossa dall’Amministrazione Comunale con la collaborazione dell’ Associazione Donne in Campo” della CIA – Agricoltori Italiani Basilicata. L’appuntamento è previsto per il 7 agosto nella centralissima via meridionale a partire dalle ore 18.00 fino alle ore 24.00 con la presenza di un “padrino” d’eccezione , il giornalista esperto del settore Giuseppe Calabrese. “ Una volontà unanime dell’intera maggioranza voler riproporre la seconda edizione dell’Expo Eccelenze lucane con l’obiettivo di migliorare sempre l’offerta e il sostegno che l’Ente può dare ai produttori locali per un maggiore sviluppo e crescita”. Queste le parole del sindaco Filippo Luberto che ha presentato, insieme all’assessore alle attività produttive e agricoltura Teresa Sileo e all’assessore Angela Daraio, il ricco programma di questa seconda edizione. “ Sono oltre ventiquattro quest’anno i produttori che hanno aderito all’evento” ha spiegato l’assessore Teresa Sileo che ha curato la manifestazione “ non tutti di Grassano . Expo per la gestione dell’assessorato di mia competenza non è un punto di partenza e fine a se stesso ma la ferma volontà di una programmazione per cercare di creare l’incontro tra l’offerta e la domanda. La visione di genere dell’agricoltura italiana e del suo sviluppo, dello stato dei territori e delle culture rurali in un’ottica di preservazione e innovazione della straordinaria cultura agro-alimentare della Basilicata. Questa tipologia di evento serve, dunque, da stimolo e dà la possibilità concreta ai produttori di esporre e presentare le produzioni locali passando dal miele alla salsiccia, dal pane ai peperoni cruschi ad altre eccellenze Lucane, in questo periodo dell’anno, che vede Grassano interessato da un’affluenza di turisti che spesso sono legati non solo alle tradizioni e agli affetti famigliari ma anche ai sapori di una volta attraverso gli odori e le ricette delle nonne. Per questo tra le novità di quest’anno partiremo proprio dalle nonne Chef che daranno dimostrazione di preparazione di piatti, per passare poi ad un mini stage rivolto ai più piccoli “l’orto sociale” con una lezione teorica-pratica di piantumazione di prodotti agricoli, a seguire uno spettacolo di Cooking Show curato dall’associazione Regionale Cuochi, per concludere la serata con un momento di relax con la presenza del comico Lucano Dino Paradiso”.