Nella magica cornice di Matera – Capitale Europea della cultura 2019, da 1 al 15 settembre prossimi prenderà il via il progetto di residenza artistica e creativa “Pali Fioriti 2019” – CreAzione di una Comunità in Movimento - ideata dal regista e autore teatrale Sandro Nardi.





Si sperimenta la sinergia culturale fra realtà associative di ben 5 regioni italiane, Puglia, Basilicata, Lazio, Abruzzo e Marche, attraverso il legame con il territorio e la sua comunità ospitante, esplorando il linguaggio dell’Arte della Danza, della Musica, del Teatro.





Gli Artisti, invitati dalla call nazionale alla Residenza Artistica e Creativa si incontreranno nella Città dei Sassi per mettere in moto un processo di rielaborazione culturale del patrimonio immateriale della Terra di Murgia con i linguaggi propri dell’Arte dello Spettacolo dal vivo e realizzeranno - nello scambio professionale anche con la Comunità ospitante – un percorso individuale e corale di formazione e messa in scena.





Cinque percorsi formativi porteranno alla produzione dello spettacolo “So…what are you doing? Dance on the Stones!”, opera corale e interdisciplinare che sarà proposta sui palcoscenici di Matera, Potenza, Laterza, Altamura e Gravina in Puglia.





Nel team artisti, coordinato da Sandro Nardi - direttore artistico del Teatro Boni di Acquapendente (VT) e del Teatro dei Georgofili di San Casciano dei Bagni (Siena) - importanti esponenti del mondo della danza e della musica come Giovanni Gava Leonarduzzi, sperimental breaking internazionale e fondatore della Compagnia Bellanda di Gorizia, Daniela Maccari, coreografa e danzatrice, musa ed erede di Lindsay Kemp, della Kemp Dance Company, Tommaso Di Marzio, musicista percussionista e docente dal Conservatorio di Musica di Matera ed Emilio Celata, attore e scrittore teatrale toscano, Patrizia Salvatori, coreografa, danzatrice e direttore artistico di GDO Gruppo Danza Oggi e E.sperimenti Dance Company.