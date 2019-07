ROTO’N WINE è tra le manifestazioni più attese dell'estate a Rotondella. Conosciuta come il “Balcone dello Jonio” per la sua altitudine e per lo straordinario panorama che si gode dal Belvedere, l’Amministrazione Comunale in collaborazione con l’Associazione Italiana Sommelier e Slow Food Basilicata organizzano una serata di degustazioni enogastronomiche accompagnate dalla musica di “MIMMA PISTO SINGING LOVE”.

In una cornice ricca di fascino e di storia quale quella di Piazza Unità d’Italia (ai piedi della Torre San Severino nel centro storico), l'appuntamento è il 6 Agosto dalle ore 21.00 alle ore 24.00 circa, dove saranno allestiti i banchi degustazione di Cibo (a cura di Slow Food) e di Vino con 10 aziende del territorio presenti (600grotte, Battifarano, Cantina dei Siriti, Cifarelli, Crocco, Dragone, Tenute Iacovazzo, Masseria Cardillo, Mastrangelo, Taverna).

Il programma è arricchito da una conferenza (a partire dalle ore 19.00) in cui si parlerà del vino, dei vitigni, dei terreni del territorio limitrofo e della storia dello stesso . Dopo i saluti istituzionali del primo cittadino Avv.Gianluca Palazzo , interverranno alcuni produttori locali, Pietro Calandriello di Slow Food Basilicata e Biagio Motta per l'Associazione Italiana Sommelier , a moderare la discussione sarà la giornalista Angela Mauro di HuffPost . Sarà inoltre possibile visitare la mostra “Le strade del vino, dall'antichità al Medioevo” a cura di Slow Food e UniBas.

A seguire (a partire dalle ore 20.00) un’esperienza sensoriale di degustazione guidata e gratuita di 3 grandi vini del territorio a cura dell'AIS Basilicata e del degustatore Biagio Motta. (E' gradita la prenotazione, in quanto i posti sono limitati)

Occasione unica per venire a conoscenza dei vigneti e di più di 30 vini del territorio lucano presenti in degustazione a partire dalle ore 21.00 fino alle ore 24.00. In accompagnamento, le attività commerciali del territorio organizzeranno degustazioni di piatti tipici con l'obiettivo di promuovere la cultura delle produzioni gastronomiche locali.